Жители Башкирии разделились во мнениях о новом мессенджере Мах

Люди боятся, что через приложение мошенники смогут получить доступ к их имуществу

В Башкирии обсуждают новый российский мессенджер «Мах». Его главная особенность — одноразовые коды для оплаты покупок. Мнения жителей разделились: одни видят в приложении удобный инструмент, другие опасаются мошенников.

Чего боятся пользователи

Главные опасения связаны с безопасностью денег и личных данных. Люди боятся, что через приложение мошенники смогут получить доступ к их имуществу.

«Сначала мошенников оттуда уберите. […] Потом посмотришь, а через Мах квартиру твою отписали и машину, кредитов понабрали», — беспокоится Женя.

Другие пользователи переживают за сохранность личной информации и боятся взлома.

«Хотелось бы для начала узнать, насколько это надежная система. Не взломают ли другие мои приложения через Мах. И не будет ли меня голого через камеру дома снимать», — пишет Рауль.

Некоторые отмечают слишком активное продвижение сервиса: «Этот Мах так рекламируют, толкают на скачивания, что кажется, что мы скоро хлеб уже через него начнем покупать».

Что говорят сторонники

Часть жителей, наоборот, доверяет новому приложению. Они считают, что в новом мессенджере данные защищены лучше, чем в других сервисах.

«А я считаю, что в новом приложении мои личные данные защищены намного лучше!» — уверена Галия.

Другие пользователи называют мессенджер перспективным и самым безопасным.

Мошенники уже действуют

Опасения пользователей не беспочвенны. Аналитики предупреждают, что на платформе уже появились мошенники. Они представляются сотрудниками сервиса, чтобы выманить у людей коды подтверждения и получить доступ к их счетам.