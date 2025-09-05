Жители Башкирии похвастались первым урожаем грибов

В Башкирии после дождей начался грибной бум. Соцсети завалены фотографиями полных корзин, но тихая охота не так проста — уже есть первые пострадавшие.

Полные корзины грибов стали главным трофеем жителей Башкирии в начале сентября. Как сообщают пользователи соцсетей, недавние ливневые дожди официально запустили грибной сезон в регионе. Ленты пестрят фотографиями лесной добычи.

Например, жительница села Михайловка показала свой богатый улов. В её лукошке уместились говорушки, грузди, моховики и даже подосиновики.

Из Аскинского района приходят вести об урожае опят. Там поросшие мхом пеньки буквально усеяны свежими грибами. Люди собирают их в огромных количествах.

Другой удачливый охотник из Кушнаренковского района унёс домой две полные корзины опят. В тех же краях, по его словам, часто попадаются и сыроежки.

Тёплая осень и обильные осадки превратили леса в настоящий грибной супермаркет. Однако эта лесная лотерея не всегда приносит только съедобные призы. Опасность отравления вполне реальна.

Эксперты напоминают о необходимости быть бдительными. По данным медиков, за первую половину 2025 года в больницы с грибными отравлениями уже попали восемь человек.

Кроме того, тихая охота сопряжена и с другими рисками. Только за август 2025 года спасатели искали в башкирских лесах шестерых заблудившихся грибников.

Поэтому главное правило остаётся неизменным: не уверен — не бери. Даже тщательная варка не спасает от яда бледной поганки, так что доверять стоит только хорошо знакомым грибам и опытным спутникам.