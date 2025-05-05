Жители Башкирии массово говорят «нет» займам

Больше 350 тысяч башкортостанцев отказались от кредитных предложений — и это только законными методами, через самозапреты на займы, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Россияне всё чаще включают здравый смысл и ставят запрет на спонтанные кредитные соблазны — уже 10 миллионов граждан официально запретили себе брать в долг. И Башкирия тут в топе — 4 место по стране.

Большинство (91%) выбирают радикальный метод — полный запрет. Никаких «Возьми кредит прямо сейчас» и «Одобрено 100000 рублей». Остальные блокируют только онлайн-выдачи или займы в МФО.

Кто эти финансовые трезвенники? В основном люди 35-45 лет (23%) и старше. Молодёжь до 25 лет пока не понимает выгоды — всего 8% от общего числа. Зато они же чаще всего и снимают блокировку — видимо, новый айфон важнее финансовой безопасности.

В топ-5 регионов с самозапретами вошли Москва, Подмосковье, Питер, наш Башкортостан и Свердловская область.

Мы в Ньюс-Баш считаем, что лучше жить по средствам, чем на коленях перед коллекторами. Но почему именно башкортостанцы так массово опасаются кредитов? Может, знают что-то, чего не знаем мы?