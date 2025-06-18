Жители Башкирии четвертый день не могут вылететь из ОАЭ

Жители Башкирии застряли в Объединенных Арабских Эмиратах уже четвертый день подряд. Их рейс G9 931 авиакомпании Air Arabia из Шарджи в Уфу, запланированный на 14 июня, переносится на неопределенный срок.

Пассажиры жалуются, что туроператор FUN&Sun полностью игнорирует их просьбы о помощи. Представители компании не отвечают на вопросы и даже блокируют туристов в мессенджерах. При этом другие авиаперевозчики, например, Fly Dubai, предлагают своим клиентам альтернативные маршруты в российские города.

Особенно возмущает застрявших башкортостанцев то, что Air Arabia продолжает выполнять рейсы в Екатеринбург и Москву. Туристы готовы лететь в любой российский город, лишь бы попасть домой, но их гиды молчат.

Семьи пассажиров дома волнуются, а на работе накапливаются прогулы. Люди просят помочь организовать вылет хотя бы в ближайшие дни, поскольку ситуация становится критической.