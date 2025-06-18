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Жители Башкирии четвертый день не могут вылететь из ОАЭ

©Ufa_rb

Жители Башкирии застряли в Объединенных Арабских Эмиратах уже четвертый день подряд. Их рейс G9 931 авиакомпании Air Arabia из Шарджи в Уфу, запланированный на 14 июня, переносится на неопределенный срок.

Пассажиры жалуются, что туроператор FUN&Sun полностью игнорирует их просьбы о помощи. Представители компании не отвечают на вопросы и даже блокируют туристов в мессенджерах. При этом другие авиаперевозчики, например, Fly Dubai, предлагают своим клиентам альтернативные маршруты в российские города.

Особенно возмущает застрявших башкортостанцев то, что Air Arabia продолжает выполнять рейсы в Екатеринбург и Москву. Туристы готовы лететь в любой российский город, лишь бы попасть домой, но их гиды молчат.

Семьи пассажиров дома волнуются, а на работе накапливаются прогулы. Люди просят помочь организовать вылет хотя бы в ближайшие дни, поскольку ситуация становится критической.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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