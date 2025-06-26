Жители Дуванского района республики забили тревогу в социальных сетях. Причиной паники стало активное распространение ядовитого растения. Речь о купине Неопалимой, которая захватывает окрестности Месягутово.

Химические ожоги с волдырями, заживающие до года — вот чем грозит встреча с этой флорой. Коварство цветка в том, что симптомы проявляются не сразу. Человек может заметить проблему лишь через 8–12 часов после контакта.

Но трогать растение руками — это полбеды. Гораздо серьезнее угроза от его испарений. Вдыхание ядовитого аромата способно привести к поражению дыхательных путей и даже к летальному исходу.

Один из сельчан уже ощутил эффект на себе. Мужчина просто фотографировал растение, но, видимо, вдохнул его миазмы. Результат — резь в глазах и першение в горле.

Специалисты и медики настоятельно рекомендуют обходить купину стороной. Особенно важно объяснить опасность детям, которых может привлечь её яркий вид. Этот цветок — настоящая ловушка, скрывающая угрозу под маской красоты.

Какие симптомы у человека при контакте с купиной Неопалимой и как их лечить

Многие спрашивают, что делать после контакта с Неопалимой купиной. Главная засада этого растения — эффект проявляется не сразу. Можно спокойно дотронуться до цветка и ничего не почувствовать, но спустя 6–12 часов кожа предательски напомнит об этой встрече.

Сначала на месте контакта появляется раздражение или краснота. Позже надуваются волдыри с прозрачной жидкостью — это уже химический ожог второй степени. Если дело дошло до слизистых, могут добавиться общая слабость, лихорадка и головная боль. Затем пузыри лопаются, оставляя болезненные и долго заживающие язвы.

Действие яда эксперты сравнивают с боевым отравляющим веществом ипритом из-за схожего отложенного эффекта. Все дело в эфирных маслах и алкалоидах, которые под воздействием солнца активизируют свою разрушительную силу, вызывая фотодерматит. Шрамы и темные пятна после такого ожога могут оставаться на коже до года, а то и навсегда.

Если вы поняли, что трогали опасный цветок, действовать нужно немедленно. Сразу же промойте пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом. После этого можно обработать место спиртом или слабым раствором марганцовки. И обязательно спрячьте этот участок тела от солнечных лучей на ближайшие пару суток.

В любом случае за консультацией лучше обратиться к медицинскому специалисту.