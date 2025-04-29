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Житель Башкирии спас тонувшего медвежонка

Косолапый спокойно принял помощь человека
медвежонок на бревне
©Минэкологии Башкирии

В Башкортостане мужчина помог медвежонку выбраться из воды — об этом сообщили в региональном Министерстве экологии 29 апреля.

Все случилось на Юмагузинском водохранилище: медведица и медвежонок переплывали акваторию, когда маленький зверь начал уставать и, не справившись с течением, ухватился за плывущее бревно. Медведица тем временем находилась на берегу и наблюдала за ситуацией.

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Житель деревни Кутушево Рустам Булатов в этот момент двигался по водохранилищу на лодке. Увидев, что животное нуждается в помощи, он аккуратно подплыл к бревну и стал медленно подталкивать его в сторону берега. Медвежонок не сопротивлялся и дал возможность человеку помочь ему. В результате малыш благополучно добрался до суши и вновь оказался рядом с матерью.

— Почему все люди не могут вот так помогать? Почему кто-то спасает, а кто-то убивает, мучает, что с некоторыми людьми не так? Вот смотришь и радуешься, что есть такие люди, — комментирует Гузель.

— Как здорово, что такие добрые люди есть! – пишет Майя.

Мелеузовский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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