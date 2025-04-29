Житель Башкирии спас тонувшего медвежонка

Косолапый спокойно принял помощь человека

В Башкортостане мужчина помог медвежонку выбраться из воды — об этом сообщили в региональном Министерстве экологии 29 апреля.

Все случилось на Юмагузинском водохранилище: медведица и медвежонок переплывали акваторию, когда маленький зверь начал уставать и, не справившись с течением, ухватился за плывущее бревно. Медведица тем временем находилась на берегу и наблюдала за ситуацией.

Житель деревни Кутушево Рустам Булатов в этот момент двигался по водохранилищу на лодке. Увидев, что животное нуждается в помощи, он аккуратно подплыл к бревну и стал медленно подталкивать его в сторону берега. Медвежонок не сопротивлялся и дал возможность человеку помочь ему. В результате малыш благополучно добрался до суши и вновь оказался рядом с матерью.

— Почему все люди не могут вот так помогать? Почему кто-то спасает, а кто-то убивает, мучает, что с некоторыми людьми не так? Вот смотришь и радуешься, что есть такие люди, — комментирует Гузель.