Житель Башкирии собрал свой Ламборгини и катер к нему

Житель Стерлитамака превратился в настоящего Тони Старка — собрал реплику Lamborghini Aventador, а потом решил, что этого мало, и создал ещё и катер в том же стиле. Свои творения мастер выставил на Авито.

Гаражный Ламборгини практически не отличается от оригинала — линии кузова, агрессивный дизайн, всё как у настоящего итальянского зверя. При этом цена начинается от 2 999 000 рублей — в 20 раз дешевле оригинала. И это не фиксированная стоимость, мастер делает каждый автомобиль на заказ.

Но самое невероятное — это водный Aventaboat за 9 999 000 руб. Катер полностью повторяет эстетику суперкара: те же острые линии, та же цветовая гамма, хоть на выставку супер-яхт отправляй.

Всё это великолепие горожанин собрал буквально своими руками — от проектирования до финальной полировки. Ни одного аналога в России нет, коллекционеры уже проявляют огромный интерес.

Вот так простой башкирский мастер доказал, что для настоящей мечты даже гараж в Стерлитамаке — не помеха. Интересно, что дальше? Lamborghini-вертолёт? Подлодка в стиле Феррари? Следим за развитием событий.

— Круто, теперь пуская попробует машину на учет поставить, — комментирует новость пользователь соцсетей с нико Or.

— Его надо главным конструктором на АвтоВАЗ, — пишет P.