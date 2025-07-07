Заправка раздора: чиновники объяснили, почему в Татарстане бензин дешевле, чем в Башкирии

Жители Башкирии задаются вопросом, почему в соседнем Татарстане бензин дешевле. Пока одни негодуют в соцсетях, другие ездят заправляться к соседям. Власти объясняют это рыночными механизмами, но людей такие ответы не устраивают

Жительница Башкирии раскачала волну обсуждения в соцсетях, задав прямой вопрос главе республики Радию Хабирову: почему на заправках в Татарстане бензин АИ-95 стоит 58,35 рубля, а в Башкирии — 62,48 рубля. Её комментарий подхватили десятки других водителей, уставших от ценового парадокса. Особенно абсурдной ситуация выглядит на границе республик, где на АЗС «Башнефти» в Илишевском районе бензин стоит 59 рублей, а в нескольких километрах — уже на рубль дороже.

В региональном Министерстве торговли и услуг ответили, что цены на топливо складывается из множества факторов. В него входят стоимость добычи и переработки нефти, налоги, логистика, спрос и даже геополитическая обстановка. Ключевое влияние, по словам чиновников, оказывают биржевые курсы, а регулировать их могут только федеральное правительство и ФАС. Кроме того, каждая сеть АЗС сама определяет свою ценовую политику, исходя из затрат на аренду земли, зарплат персонала и других издержек.

Тем временем, разница в ценах между двумя соседними нефтяными республиками становится всё заметнее. По данным на начало июля 2025 года, АИ-95 в Башкирии на заправках «Башнефти» стоит около 60,45 рубля за литр, в то время как в Татарстане его можно найти по 58,91 рубля. Разрыв сохраняется и по другим маркам топлива.