Заправка раздора: чиновники объяснили, почему в Татарстане бензин дешевле, чем в Башкирии

Жители Башкирии задаются вопросом, почему в соседнем Татарстане бензин дешевле. Пока одни негодуют в соцсетях, другие ездят заправляться к соседям. Власти объясняют это рыночными механизмами, но людей такие ответы не устраивают ©Imagen
Жительница Башкирии раскачала волну обсуждения в соцсетях, задав прямой вопрос главе республики Радию Хабирову: почему на заправках в Татарстане бензин АИ-95 стоит 58,35 рубля, а в Башкирии — 62,48 рубля. Её комментарий подхватили десятки других водителей, уставших от ценового парадокса. Особенно абсурдной ситуация выглядит на границе республик, где на АЗС «Башнефти» в Илишевском районе бензин стоит 59 рублей, а в нескольких километрах — уже на рубль дороже.
В региональном Министерстве торговли и услуг ответили, что цены на топливо складывается из множества факторов. В него входят стоимость добычи и переработки нефти, налоги, логистика, спрос и даже геополитическая обстановка. Ключевое влияние, по словам чиновников, оказывают биржевые курсы, а регулировать их могут только федеральное правительство и ФАС. Кроме того, каждая сеть АЗС сама определяет свою ценовую политику, исходя из затрат на аренду земли, зарплат персонала и других издержек.
Тем временем, разница в ценах между двумя соседними нефтяными республиками становится всё заметнее. По данным на начало июля 2025 года, АИ-95 в Башкирии на заправках «Башнефти» стоит около 60,45 рубля за литр, в то время как в Татарстане его можно найти по 58,91 рубля. Разрыв сохраняется и по другим маркам топлива.
Почему в Татарстане бензин стабильно дешевле, чем в Башкирии, ведь обе республики — нефтяные?
Этот феномен объясняется несколькими причинами. Во-первых, в Татарстане больше собственных предприятий по производству топлива, что создаёт высокую конкуренцию и предложение на рынке. Во-вторых, большую роль играет ценовая политика ключевых игроков. «Татнефть» традиционно держит цены на своих АЗС несколько ниже, чем «Башнефть», даже на территории Башкирии. Разница в стоимости аренды земли, логистике и стратегии развития сетей также вносит свой вклад. В итоге, по данным на весну-лето 2025 года, разрыв в цене на литр АИ-95 между двумя республиками достигал 2,5 рублей.
Кто вообще устанавливает цены и может ли правительство Башкирии на них повлиять?
Цены на бензин устанавливают сами производители и продавцы топлива. Согласно законодательству, это хозяйствующие субъекты, которые самостоятельно определяют стоимость своих товаров. У региональных властей практически нет рычагов прямого влияния. Основные инструменты регулирования — такие как демпферный механизм, запрет на экспорт и обязательные объёмы продаж на бирже — находятся в руках Правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Чего ждать дальше? Бензин продолжит дорожать?
Да, скорее всего, рост цен продолжится. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году бензин в России может подорожать на 10–20%, что превысит официальную инфляцию. Этому способствуют рост акцизов (с января 2025 года акциз на бензин вырос до 17 088 рублей за тонну), увеличение тарифов «Транснефти» и общая инфляция. Только за первые месяцы 2025 года цены на бензин в Башкирии уже выросли на 1-1,5%. С начала лета «Башнефть» поднимала цены уже трижды.
Эта разница в ценах касается только бензина или затрагивает и другие сферы?
Разница в ценах на топливо — это лишь верхушка айсберга. В своём обращении жительница Башкирии справедливо отметила, что и проезд в общественном транспорте в Казани дешевле — 32 рубля против средних 40 рублей в Уфе. Это прямое следствие стоимости топлива и общей экономической ситуации в регионах.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос