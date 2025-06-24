Видео сёстер из Башкирии собрало 32,5 млн лайков в TikTok за семь дней

Пока TikTok подсчитывает лайки, Башкирия уже примеряет корону мирового рекорда. Видео Ильнары (ник iilnara8) с младшей сестрой за семь дней собрало 32,5 миллиона лайков и почти 200 миллионов просмотров — и это только начало, сообщают Prufy.

Обыкновенная девушка, выкладывавшая ролики о своих интересах, внезапно проснулась знаменитой. Но настоящим магнитом для аудитории стала младшая сестра — её танцевальные па на «Rock That Body» взорвали платформу, как салют на Сабантуе.

Сегодня ролик уверенно держится в топе TikTok, наступая на пятки абсолютной рекордсменке Белле Порч. Та когда-то собрала 71 миллион лайков за четыре года, а тут — половина за одну неделю. Эксперты разводят руками: никакой рекламы, только харизма и вирусность.

Кстати, подобные истории успеха в TikTok для Башкирии не в новинку. Ранее сельская блогерша Александра Тагирова тоже взлетела на миллионы просмотров, снимая ностальгические видео о 90-х. Её путь — три года экспериментов, бабушкины свитеры и поддержка семьи.

Как TikTok из глубинки делает звезд: тренды-2025, которые взрывают регионы

В 2025 году TikTok окончательно перестал быть просто площадкой для танцевальных флешмобов — теперь это настоящий инкубатор неожиданных звезд, особенно из небольших городов. Причина проста: свежие тренды платформы и новая логика алгоритма делают ставку на креатив, локальный колорит и искренность, а не только на бюджет и глянцевую картинку.

Главный двигатель успеха — локализованный контент. TikTok активно продвигает ролики, отмеченные геометками, в ленты пользователей из того же региона. Благодаря этому даже видео из деревни или райцентра может выстрелить на всю страну, если в нем есть что-то уникальное или душевное. В 2025 году платформа тестирует отдельную вкладку Nearby, где местные истории и бизнесы получают шанс на органический охват, сравнимый с федеральным ТВ.

Еще один тренд — участие в челленджах и мемах с локальным акцентом. Пользователи адаптируют популярные форматы под свои реалии: от танцев на фоне сельских пейзажей до кулинарных лайфхаков с местными продуктами. Эффект — как у снежного кома: чем проще и искреннее, тем выше шанс на вирусность.

В 2025 году на TikTok особенно популярны форматы с дополненной реальностью (AR) и геймификацией. Даже простая съемка на фоне родной пятиэтажки превращается в мини-шоу, если добавить AR-эффекты или устроить виртуальное состязание с соседями. А еще в топах — сторителлинг: ролики о жизни в малых городах, личные истории, юмор на местную тематику.