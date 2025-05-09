В Уфе сотрудник коммунальных служб решил, что река — отличная альтернатива мусорному полигону. Как сообщают очевидцы, рабочий просто сбрасывал весь собранный хлам прямо в реку.

И если бы это были только листья и ветки — полбеды. Но нет! В водоём летели стекло, пластик и прочие «подарки» цивилизации, которые будут разлагаться там десятилетиями.

Судя по всему, товарищ решил сэкономить время на поездке до мусорного контейнера. Зачем куда-то ехать, если можно просто скинуть всё в реку — и дело с концом?

Экологам такой креативный подход к утилизации отходов точно не понравится. Как и рыбам, которые теперь будут жить по соседству с бутылками и битым стеклом.

Интересно, в должностной инструкции этого работника написано «загрязнять водоёмы при первой возможности», или он проявил личную инициативу? Видимо, для некоторых лозунг «чистый город» означает «главное, чтобы мусор был не на улицах, а куда его деть — неважно».