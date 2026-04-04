В Уфе священник призвал отказаться от наклеек с иконами на пасхальных яйцах

Уфимская епархия выступила с обращением к верующим накануне главного православного праздника.
4 апреля в социальных сетях Уфимской епархии появилось заявление протоиерея Александра Авдюгина с призывом не использовать декоративные наклейки с религиозными изображениями при украшении пасхальных яиц, которые приносят на освящение в храм.

По словам священнослужителя, после праздника подобные наклейки неизбежно оказываются в мусоре.

«Не надо их обворачивать в наклейки с изображением Креста, Спасителя, Богородицы или икон. Попадут эти наклейки в мусор и будут растоптаны, попраны и уничтожены. Это же кощунство, это ещё одно распятие. Помните об этом. Прошу Вас», — говорится в обращении.

Протоиерей также призвал верующих не омрачать праздник действиями, которых можно избежать:

«Давайте Праздник не омрачать своими поступками, которые можно и нужно не совершать».

Напомним, православная Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля.

Ранее теолог Светлана Тюрина также рекомендовала отказаться от термоэтикеток с изображениями святых при украшении пасхальных яиц. По её словам, основная проблема — последующая утилизация таких наклеек: в православии не принято выбрасывать предметы с изображением священных ликов (в частности, лика Спасителя), а наклейки с подобными изображениями после использования чаще всего оказываются в мусорном ведре, что недопустимо с церковной точки зрения.

По данным РИА Новости, в октябре 2025 года Управление делами РПЦ в циркулярном письме указало на нежелательность размещения изображений креста на «упаковочной, оберточной и иной церковной продукции, которая после использования подлежит утилизации в составе твёрдых бытовых отходов».

К слову, согласно церковной традиции, остатки освящённой еды — прошлогодние куличи и яйца — не рекомендуется выбрасывать в мусор: их принято скармливать птицам, закапывать в землю, пускать по реке или относить в храм.

