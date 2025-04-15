В Уфе родители через школьный чат попытались выгнать из школы пятиклассника

Мать планирует обратиться в суд

Мать пятиклассника из Уфы обратилась с жалобой на ситуацию в родительском чате местной гимназии, где обсуждается вопрос об исключении её сына. По информации Mash Batash, случай зафиксирован в гимназии №84 Октябрьского района столицы Башкирии. О происходящем стало известно 15 апреля.

Конфликт начался ещё в младших классах, когда одноклассники высказывались о весе мальчика. В ответ на комментарии ребёнок применял физическую силу, что вызвало недовольство родителей других учеников.

В родительском чате появилось голосование с вариантами: поддержать исключение ученика или «терпеть выходки дальше, пока самих не коснется».

Администрация гимназии сообщает, что конфликт урегулирован. Мать школьника, однако, намерена обратиться в суд для решения сложившейся ситуации.

— Воспитательная работа не на нуле, а в отрицательном значении! Зама по воспитательной работе выгнать, директору выговор, классного — уволить. А в школе провести показательную порку — вывести на всеобщее обсуждение. Поручить школьному совету старшеклассников заняться этим вопросом и формально и неформально. И да, заскринить всю переписку и в суд родителям мальчишки, — высказался о ситуации в соцсетях пользователь с ником Iusupov.

— Родители мальчика должны были пресечь ситуацию до того, как она стала абсурдной. Травля возникает не в один день. У меня в классе (в хваленые времена ссср) парня травили с подачи учительницы, всем классом! Сейчас я взрослая, и толком не могу сказать даже за что, ничего особо он не делал. В данной ситуации педагоги тоже должны были пресекать травлю. Дрался-защищался как умел. А адекват он или нет — на то есть доктора чтоб диагнозы ставить. И да, все эти группы школьные идиотские — зло. Конкретно обсуждать должны участники конфликта, причем в кабинете школы при учителе. А все эти обсуждения в группах никогда ничем не помогают, — считает Katya N.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Уфе годовалого ребенка, отравившегося снюсом, перевели в специализированный дом ребенка, сообщили власти Кировского район. По данным администрации, малыш находился под присмотром прабабушки, когда подобрал никотиновый продукт, оставленный знакомым ее внучки.