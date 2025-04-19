В Уфе мать бросила коляску под падающей штукатуркой

Пользователи соцсетей обвинили женщину в безответственности

В Уфимском микрорайоне Черниковка 19 апреля камеры зафиксировали обрушение штукатурки с фасада здания. Видео инцидента распространил телеграм-канал «Честный репортаж».

На кадрах видно внезапное обрушение фрагментов отделки здания прямо на тротуар. Но пользователей социальных сетей больше всего возмутила реакция проходившей мимо женщины с коляской.

Горожанка, оказавшаяся в эпицентре обрушения, мгновенно отпрыгнула в сторону, оставив коляску под градом осколков. Это вызвало шквал негативных комментариев. Разгневанные пользователи требуют найти «безответственную мать» и привлечь к ответственности вплоть до лишения родительских прав.

Однако более внимательные зрители заметили важную деталь — в коляске, нагруженной пакетами, не было ребёнка. На записи видно, что позади женщины шёл мужчина, держащий за руку маленькую девочку. В момент ЧП отец быстро поднял ребёнка и отбежал на безопасное расстояние.

— Отец с ребенком за руку идут позади женщины. В коляске лежат пакеты, — написала Ксения М.

— Если ребенок был действительно в коляске, то это ужас чем думала вообще головы нет что ли мозгов совсем, — возмущается Марина Р.

— Если увеличить запись, видно сумку и пакеты в коляске, — отметил Геннадий.

Ситуация вызвала бурную дискуссию в сети, где одни осуждают женщину за «материнский инстинкт», другие призывают к более внимательному просмотру видео перед вынесением вердиктов.

К счастью, в результате падения штукатурки никто не пострадал. Вопрос технического состояния здания остаётся открытым.