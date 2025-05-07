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В Уфе бойцы СВО оказались на стаканах для водки

Фото: Imagen

В Уфе решили нестандартно почтить память погибших в СВО — поместили их портреты на стаканчики для алкоголя. Об этом рассказывает издание Mkset.

Оригинальный «перформанс» устроило одно из кафе башкирской столицы. Здесь на бумажные стаканы наносят изображения погибших бойцов и «победную» символику.

Горожане в шоке. В чате мэрии в Telegram уфимцы устроили настоящий разнос владельцам заведения.

одноразовые стаканы с изображением погибших бойцов сво
©Город Уфа / Telegram

«Кто бы мог объяснить этому креативному бизнесмену, что так нельзя? Зачем на стаканчики, которые через пять минут полетят в мусор?» — возмущается местный житель Григорий.

Он же предложил «креативщику» представить, каково будет видеть фото своего погибшего родственника на стакане с водкой, который потом валяется в мусорке.

Похоже, кто-то попытался выехать на патриотической волне, но конкретно обделался. Уважение к героям СВО и День Победы — это святое, а не маркетинговый ход для продажи водки.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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