В Уфе решили нестандартно почтить память погибших в СВО — поместили их портреты на стаканчики для алкоголя. Об этом рассказывает издание Mkset.

Оригинальный «перформанс» устроило одно из кафе башкирской столицы. Здесь на бумажные стаканы наносят изображения погибших бойцов и «победную» символику.

Горожане в шоке. В чате мэрии в Telegram уфимцы устроили настоящий разнос владельцам заведения.

«Кто бы мог объяснить этому креативному бизнесмену, что так нельзя? Зачем на стаканчики, которые через пять минут полетят в мусор?» — возмущается местный житель Григорий.

Он же предложил «креативщику» представить, каково будет видеть фото своего погибшего родственника на стакане с водкой, который потом валяется в мусорке.

Похоже, кто-то попытался выехать на патриотической волне, но конкретно обделался. Уважение к героям СВО и День Победы — это святое, а не маркетинговый ход для продажи водки.