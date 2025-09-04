В Нагаево жители просят проложить тротуар на улице, где грузовик сбил 7-летнюю девочку

В Нагаево грузовик сбил 7-летнюю девочку, шедшую по проезжей части. Местные в ярости требуют тротуар, но у властей улица не в приоритете.

Реакция жителей уфимского посёлка Нагаево на ДТП с ребёнком не заставила себя ждать. Люди требуют от властей построить безопасную пешеходную зону там, где её отсутствие привело к травмам. В ответ администрация района лишь разводит руками, ссылаясь на отсутствие денег. Первоисточником информации о ДТП стал отчёт столичной ГАИ.

После инцидента соцсети взорвались от возмущённых комментариев. Нагаевцы пишут, что по улице Заповедной, где всё случилось, ежедневно ходят школьники. Этот путь для них — настоящая полоса препятствий. Дорожное полотно разбито, а трафик, по словам людей, просто сумасшедший.

Опасности добавляет и то, что дорога является ключевой артерией посёлка. С одной стороны — школа, с другой — больница. Местные жители говорят, что другого пути, чтобы добраться до остановки или учебного заведения, просто не существует. Весной и осенью ситуация усугубляется лужами, которые делают обочины непроходимыми.

Само происшествие случилось днём 2 сентября. Семилетняя девочка шла с мамой по краю дороги, когда её сбил грузовик. С различными травмами ребёнка доставили в больницу. Детали того, как именно произошёл наезд, в сводке дорожной полиции не уточнялись.

Вместо реальных действий начался бюрократический футбол. В администрации Октябрьского района заявили, что передавали в мэрию список улиц для благоустройства. Однако Заповедная в этот перечень не попала. Работы пообещали выполнить только при появлении дополнительного целевого финансирования.