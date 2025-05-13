В Башкирии ветерану на 9 Мая подарили 80 кг сахара и чай

В деревне Чумара Калтасинского района Башкирии отличились «заботой» о ветеране ВОВ. В ТГ-канал БашДТП пришло сообщение от неравнодушной жительницы, которая помогает пожилому человеку.

Пока другие ветераны получали достойные подарки, нашему герою вручили целых 80 кило сахара. Просто великолепно, правда? Только вот проблема — дедушка диабетик. Видимо, дарители решили устроить ему сладкую жизнь в буквальном смысле.

В дополнение к сахарному изобилию ветеран получил ещё 4 пачки чая с пометкой «детокс» — по 20 пакетиков в каждой.

Женщина, которая помогает ветерану по хозяйству, сделала фото этого «щедрого дара» и задаётся вопросом — разве так выражается уважение к тем, кто защищал нашу Родину?

— Там по надписи видно, что подарок не от государства. Такие подарки ветеранам вручают обычно жители села. У нас например в школе деньги собирали и подарки тоже были символические, цветочки и конфеты, — пишет пользователь соцсетей с ником Sk Sk.

— Люди тоже могли поинтересоваться о том, что можно деду, а что нет. Это не сложно сделать. Но если это сделали люди, то к государству еще больше вопросов тогда появляется, — комментирует Danny.

— Зачем везде негатив видеть. Не у всех есть возможность дарить много и деньгами. Здесь главное-внимание и помощь ветеранам. Пусть не всегда достойная, но хотя-бы посильная, — пишет Aleksandr.

— Если, честно мой дед обрадовался бы этому подарку, варенье, компоты, чай с сахаром до осени хватит… А что в правильных подарках? — вопрошает Просто Информация.