В Башкирии ветеран СВО без ноги строит птицеимперию

Пока одни жалуются о господдержке и кредитах, другие просто берут и делают. Наш герой — боец батальона Шаймуратова, потерявший ногу на СВО, а теперь поставляющий курятину на столы всей Башкирии.

Илдар Мамадрахимов из Нуриманского района владел бизнесом ещё до спецоперации — у него была своя стройфирма. Но когда грянула СВО, мужчина без раздумий отправился добровольцем на фронт.

В ходе спецоперации боец получил тяжелейшее ранение, ему ампутировали ногу. Вернувшись домой с одной конечностью, многие бы сдались. Но только не Илдар.

Вместо того чтобы стонать о тяжёлой судьбе, он арендовал землю у государства, построил птицеферму и запустил мясной бизнес. Сейчас его предприятие выдаёт на-гора 5000 бройлеров в месяц — это серьёзный результат.

Государство тоже не осталось в стороне — наш герой выиграл грант в 6 миллионов рублей по программе «Агростартап». Деньги ушли на трактор и стадо крупного рогатого скота. Теперь помимо курей, у Илдара растёт поголовье коров и овец.

Масштабы? Планирует выйти на 20 тысяч бройлеров ежемесячно, нарастить стадо коров до 300 голов, а овец — до 2000.

И самое главное — этот парень любит Башкирию:

— Я люблю Башкирию. Только здесь совпадают все времена года: зима — это зима, лето — это лето. Все по-настоящему. Ни в Азии, ни в Дубаях, ни в Америках такого нет, — говорит Илдар.

Вот бы каждый второй россиянин имел такую решительность — и в плане бизнес-хватки, и в плане любви к родине. Пример Илдара показывает: хочешь жить — умей вертеться, даже если потерял ногу на войне.