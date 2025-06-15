В Башкирии туристов в Капову пещеру разворачивают из-за угрозы обвала

Администрация башкирского заповедника впервые применила жёсткие меры по ограничению турпотока в знаменитую пещеру. В пятницу, 13 июня, количество желающих попасть внутрь превысило безопасный лимит, что заставило сотрудников перенаправлять избыточных экскурсантов в музейный комплекс поблизости.

Норматив в полторы тысячи посетителей за сутки установлен международными экспертами ИКОМОС неслучайно. Превышение этой цифры грозит обрушением внутренних конструкций и повреждением древних рисунков от избытка углекислого газа, который выдыхают посетители.

Руководство заповедника призывает планировать визиты на будние дни, когда наплыв гостей значительно меньше. В выходные поток регулярно достигает 1800 человек, что создаёт очереди и напряжённую обстановку для всех участников процесса.

Ценовая политика тоже работает как регулятор спроса. Если в понедельник-четверг взрослый билет стоит 340 рублей, то в субботу-воскресенье цена подскакивает до 550. Одновременно отменяются скидки для жителей окрестных населённых пунктов.

Директор Михаил Косарев подчеркнул, что ограничения — вынужденная мера для сохранения уникального наследия. Туристов, которых не пропустят в пещеру, будут направлять в историко-культурный музейный комплекс, специально созданный для таких ситуаций.

Пещера Шульган-Таш претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, решение по которому примут в Париже уже в июле. Соблюдение установленных норм посещения критически важно для получения престижного статуса.

Какие последствия могут быть для пещеры при превышении лимита туристов

Превышение туристического лимита в пещерах может привести к серьезным и часто необратимым экологическим последствиям для этих уникальных подземных экосистем.

Физические повреждения конструкций

Основная опасность связана с механическим воздействием на пещерную инфраструктуру. В случае с пещерой Шульган-Таш норматив в 1400 человек в сутки установлен специально для предотвращения обрушения трапов и внутренних конструкций. Избыточная нагрузка на деревянные и металлические элементы может привести к их разрушению, что создает угрозу безопасности посетителей и повреждает саму пещеру.

Нарушение микроклимата

Каждый посетитель выделяет углекислый газ, водяные пары и тепло, что кардинально изменяет внутреннюю атмосферу пещеры. Избыток CO₂ особенно опасен для древних наскальных рисунков — он способствует образованию агрессивных конденсационных вод, которые размывают красочный слой. В низкоэнергетических пещерах даже небольшое количество посетителей может нарушить естественное равновесие, которое формировалось тысячелетиями.

Биологические угрозы

Туристы неизбежно заносят в пещеры микроорганизмы, пыль и другие загрязнители с поверхности. Пещерная фауна, адаптированная к стерильной среде, крайне уязвима к внешним биологическим агентам. Превышение допустимых нагрузок может привести к вытеснению и гибели уникальных спелеобионтов — организмов, обитающих исключительно в подземных условиях.

Повреждение спелеотем

Натечные образования — сталактиты, сталагмиты, кальцитовые покровы — растут крайне медленно и являются невосполнимыми. Повышенная влажность от дыхания большого количества людей, случайные прикосновения и вибрации от шагов могут повредить эти хрупкие структуры, формировавшиеся веками.

Тепловое воздействие

Человеческое тело выделяет около 100 ватт тепла, и при скоплении большого количества людей температура в пещере может значительно повыситься. Это особенно критично для ледяных пещер, где даже незначительное потепление вызывает таяние льда и разрушение ледяных образований.

Необратимость последствий

Главная проблема заключается в том, что большинство повреждений пещерной среды носят необратимый характер. Низкоэнергетические пещеры не обладают способностью к самовосстановлению, поэтому любое нарушение естественного баланса может привести к деградации всей экосистемы. Именно поэтому международные организации, включая ЮНЕСКО, устанавливают строгие лимиты посещения для сохранения этих уникальных природных объектов.