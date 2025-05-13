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В Башкирии таксист-мигрант преследовал клиентку и предлагал «попить чай» у неё дома

Фото: Imagen

Классическое такси в стиле «довезу и отвезу» приобрело новый смысл в башкирском Салавате — и не самый приятный. Ньюс-Баш узнал о случае, где клиентка стала добычей для водителя.

Таксист-мигрант не только довёз девушку до дома, но и устроил за ней настоящую охоту. Преследовал до самого подъезда с «невинным» предложением — «попить чай» у неё дома.

Но девушка оказалась не из робкого десятка — не растерялась и дала отпор. Она не только отбилась от навязчивого «кавалера», но и умудрилась запереть его в подъезде.

RuTube

Автор видео, запечатлевший инцидент, дал дельный совет:

«Помните, сразу же нужно звать на помощь, вызвать полицию. Мужчины, купите своим дамам перцовые баллончики — до 1000₽, но они реально работают и спасают жизни».

Мы же напоминаем: если таксист предлагает чай — лучше выбрать кофе. В ближайшем отделении полиции.

происшествие в Салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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