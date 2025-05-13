В Башкирии таксист-мигрант преследовал клиентку и предлагал «попить чай» у неё дома

Классическое такси в стиле «довезу и отвезу» приобрело новый смысл в башкирском Салавате — и не самый приятный. Ньюс-Баш узнал о случае, где клиентка стала добычей для водителя.

Таксист-мигрант не только довёз девушку до дома, но и устроил за ней настоящую охоту. Преследовал до самого подъезда с «невинным» предложением — «попить чай» у неё дома.

Но девушка оказалась не из робкого десятка — не растерялась и дала отпор. Она не только отбилась от навязчивого «кавалера», но и умудрилась запереть его в подъезде.

Автор видео, запечатлевший инцидент, дал дельный совет:

«Помните, сразу же нужно звать на помощь, вызвать полицию. Мужчины, купите своим дамам перцовые баллончики — до 1000₽, но они реально работают и спасают жизни».

Мы же напоминаем: если таксист предлагает чай — лучше выбрать кофе. В ближайшем отделении полиции.