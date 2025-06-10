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В Башкирии школьник поймал выпавшего из окна ребенка и удивил скромностью

В Нефтекамске обычный будний день превратился в историю о настоящем подвиге. Пятнадцатилетний парень оказался в нужном месте в нужную секунду, чтобы спасти жизнь маленькой девочки.
данил
©КП-Уфа

Инцидент произошёл на Юбилейном проспекте. Девочка осталась без присмотра, пока её мама отсыпалась после тяжёлой ночной смены, и выпала из открытого окна. Данил, гулявший внизу со своей девушкой, не растерялся и подставил руки.

Всё закончилось благополучно: двухлетняя малышка после полёта с третьего этажа отделалась только ушибами. Парень сработал как живой амортизатор, смягчив удар.

Пока герой вызывал скорую, его спутница Камила побежала будить мать ребёнка. Та, проснувшись, не сразу осознала, что её дочь только что была на волосок от гибели. Придя в себя, женщина разыскала Данила, чтобы отблагодарить.

Она настойчиво предлагала спасителю вознаграждение, но тот отказывался. После долгих уговоров Данил, смущаясь, назвал чисто символическую сумму — пятьсот рублей. Тронутая его скромностью мать отправила на карту тысячу.

Сам Данил — недавний выпускник девятого класса, увлекается спортом и собирается поступать в машиностроительный колледж. Его родители гордятся сыном, чей поступок стал главным событием не только для их семьи, но и для всего города.

Нефтекамск повиг спасение в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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