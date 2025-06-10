В Башкирии школьник поймал выпавшего из окна ребенка и удивил скромностью

В Нефтекамске обычный будний день превратился в историю о настоящем подвиге. Пятнадцатилетний парень оказался в нужном месте в нужную секунду, чтобы спасти жизнь маленькой девочки.

Инцидент произошёл на Юбилейном проспекте. Девочка осталась без присмотра, пока её мама отсыпалась после тяжёлой ночной смены, и выпала из открытого окна. Данил, гулявший внизу со своей девушкой, не растерялся и подставил руки.

Всё закончилось благополучно: двухлетняя малышка после полёта с третьего этажа отделалась только ушибами. Парень сработал как живой амортизатор, смягчив удар.

Пока герой вызывал скорую, его спутница Камила побежала будить мать ребёнка. Та, проснувшись, не сразу осознала, что её дочь только что была на волосок от гибели. Придя в себя, женщина разыскала Данила, чтобы отблагодарить.

Она настойчиво предлагала спасителю вознаграждение, но тот отказывался. После долгих уговоров Данил, смущаясь, назвал чисто символическую сумму — пятьсот рублей. Тронутая его скромностью мать отправила на карту тысячу.

Сам Данил — недавний выпускник девятого класса, увлекается спортом и собирается поступать в машиностроительный колледж. Его родители гордятся сыном, чей поступок стал главным событием не только для их семьи, но и для всего города.