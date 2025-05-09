В башкирской деревне появился памятник Сталину, и он какой-то… не такой. Mkset обнаружил, что в селе Амирово Буздякского района установили ярко-розовый бюст вождя народов.

Торжественное открытие прошло прямо в День Победы. В соцсетях уже отчитался депутат от КПРФ Рустам Хафизов — именно он курировал установку мемориала.

Местные тут же заметили странный цвет изваяния:

«А почему Иосиф Виссарионович розовый? Он бы не одобрил».

И правда — суровый генералиссимус в гламурном исполнении выглядит как минимум необычно.

Выяснилось, что изначально сталинисты хотели водрузить бюст прямо среди памятников погибшим воинам, но сельчане не дали. На общем сходе инициативу не одобрили: 15 против, 12 за, трое воздержались.

В итоге розового Сталина пришлось ставить на частной территории — без официального статуса. Видимо, ничто не помешает отпраздновать победу над фашизмом с вождём малинового цвета.