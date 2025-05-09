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В Башкирии появился розовый бюст вождя

©Рустам Хафизов / Vk

В башкирской деревне появился памятник Сталину, и он какой-то… не такой. Mkset обнаружил, что в селе Амирово Буздякского района установили ярко-розовый бюст вождя народов.

Торжественное открытие прошло прямо в День Победы. В соцсетях уже отчитался депутат от КПРФ Рустам Хафизов — именно он курировал установку мемориала.

бюст сталина
©Рустам Хафизов / Vk

Местные тут же заметили странный цвет изваяния:

«А почему Иосиф Виссарионович розовый? Он бы не одобрил».

И правда — суровый генералиссимус в гламурном исполнении выглядит как минимум необычно.

Выяснилось, что изначально сталинисты хотели водрузить бюст прямо среди памятников погибшим воинам, но сельчане не дали. На общем сходе инициативу не одобрили: 15 против, 12 за, трое воздержались.

В итоге розового Сталина пришлось ставить на частной территории — без официального статуса. Видимо, ничто не помешает отпраздновать победу над фашизмом с вождём малинового цвета.

буздякский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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