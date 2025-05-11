В Башкирии перезахоронили тела бойца СВО и ветерана Афгана после путаницы в морге

В Башкирии две семьи заново похоронили своих родственников после чудовищной ошибки морга. Об этом изданию Уфа1 рассказала родственница одного из погибших.

Боец СВО Сергей (42) и ветеран Афгана Андрей (58) умерли почти одновременно. Их тела отправились в морг Туймазов, а дальше — карусель из чёрного юмора по-башкирски.

Работники морга перепутали покойников и выдали их не тем семьям. Андрея похоронили как Сергея, а родне настоящего Сергея правда вскрылась на кладбище.

Обе семьи что-то заподозрили, но одни списали всё на стресс («не узнаём родного человека, ну с кем не бывает»), а другим тело и вовсе выдали в закрытом мешке — мол, нечего туда заглядывать.

Когда жуткая правда раскрылась, пришлось эксгумировать Андрея и проводить новые похороны. По словам племянницы Сергея, за неделю семьям пришлось организовать двое поминок.

«Мы до сих пор в шоке, но эта ситуация нас с семьёй Андрея даже породнила», — рассказала Кристина.

Морг частично компенсировал расходы — новые гробы, костюмы для покойных и перезахоронение. А вот поминки — снова из своего кармана.

Кто именно перепутал тела — до сих пор загадка. Видимо, в этом морге работают по принципу «какая разница — всё равно все там будем».