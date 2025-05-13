В Башкирии обнаружили ужа-обжору

Хотите увидеть, как выглядит настоящее пресмыкающееся-обжора? Замдиректора заповедника «Шульган-Таш» Радик Галин поделился в соцсетях уникальными кадрами.

На берегу реки он заметил метрового ужа, который буквально не мог сдвинуться с места. Причина? Змея проглотила такую огромную рыбину, что превратилась в неподвижное создание на природе.

Переваривание у этих хладнокровных — особенный процесс. Как пояснил сам Галин, пищеварительный марафон может затянуться от нескольких дней до недель. Всё зависит от размера добычи и температуры вокруг.

А уж застрял основательно — даже уползти не смог, когда к нему приблизился человек.

Такой вот пример из жизни — иногда лучше взять добычу поменьше, чем потом валяться с выпученными глазами на берегу. Актуально не только для змей.