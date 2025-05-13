Главная » Общество
33

В Башкирии обнаружили ужа-обжору

©заповедник Шульган таш

Хотите увидеть, как выглядит настоящее пресмыкающееся-обжора? Замдиректора заповедника «Шульган-Таш» Радик Галин поделился в соцсетях уникальными кадрами.

На берегу реки он заметил метрового ужа, который буквально не мог сдвинуться с места. Причина? Змея проглотила такую огромную рыбину, что превратилась в неподвижное создание на природе.

RuTube

Переваривание у этих хладнокровных — особенный процесс. Как пояснил сам Галин, пищеварительный марафон может затянуться от нескольких дней до недель. Всё зависит от размера добычи и температуры вокруг.

А уж застрял основательно — даже уползти не смог, когда к нему приблизился человек.

Такой вот пример из жизни — иногда лучше взять добычу поменьше, чем потом валяться с выпученными глазами на берегу. Актуально не только для змей.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.