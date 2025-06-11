Возможным арестом на 15 суток или штрафом до тысячи рублей может закончиться для парочки из Башкирии их пикантное свидание. Если же свидетелями любовных утех оказались дети, то административное дело рискует превратиться в уголовное. Таковы перспективы для героев ролика, завирусившегося в сети.

Видео, как сообщают телеграм-каналы, было снято в среду на озере Яктыкуль. Чтобы укрыться от посторонних глаз, влюблённые отплыли от берега на надувной лодке. Но их представление о приватности, видимо, разошлось с общепринятым.

За водными процедурами наблюдали десятки отдыхающих с пляжа в Абзелиловском районе. Один из зрителей не растерялся и запечатлел происходящее на камеру, обеспечив героям сомнительную славу.

Случаи публичного секса в Башкирии становятся всё более частыми. В июне 2024 года в Иглино молодая пара занялась сексом прямо на скамейке остановочного павильона на глазах у прохожих. Подобные инциденты происходили и в Уфе, например, на пляже озера Кашкадан, где отдыхающие также стали свидетелями интимной сцены в воде.

Другие резонансные случаи

В сентябре 2022 года в Дюртюлях пара занялась сексом возле школьного стадиона и была задержана. Суд назначил им административный арест на пять и десять суток соответственно.

В Уфе неоднократно фиксировались случаи непристойного поведения, в том числе секс напротив детской поликлиники и на парковках.

В Сибае летом 2018 года пара устроила настоящий «флешмоб», занимаясь сексом сначала во дворе, а затем на одной из центральных улиц города, что вызвало возмущение местных жителей.

В Баймаке и Стерлитамаке также были зафиксированы случаи публичного секса и мастурбации на улицах.