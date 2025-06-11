Видео, как сообщают телеграм-каналы, было снято в среду на озере Яктыкуль. Чтобы укрыться от посторонних глаз, влюблённые отплыли от берега на надувной лодке. Но их представление о приватности, видимо, разошлось с общепринятым.
За водными процедурами наблюдали десятки отдыхающих с пляжа в Абзелиловском районе. Один из зрителей не растерялся и запечатлел происходящее на камеру, обеспечив героям сомнительную славу.
Случаи публичного секса в Башкирии становятся всё более частыми. В июне 2024 года в Иглино молодая пара занялась сексом прямо на скамейке остановочного павильона на глазах у прохожих. Подобные инциденты происходили и в Уфе, например, на пляже озера Кашкадан, где отдыхающие также стали свидетелями интимной сцены в воде.
Другие резонансные случаи
- В сентябре 2022 года в Дюртюлях пара занялась сексом возле школьного стадиона и была задержана. Суд назначил им административный арест на пять и десять суток соответственно.
- В Уфе неоднократно фиксировались случаи непристойного поведения, в том числе секс напротив детской поликлиники и на парковках.
- В Сибае летом 2018 года пара устроила настоящий «флешмоб», занимаясь сексом сначала во дворе, а затем на одной из центральных улиц города, что вызвало возмущение местных жителей.
- В Баймаке и Стерлитамаке также были зафиксированы случаи публичного секса и мастурбации на улицах.
Прямого запрета на занятия любовью в публичных местах в законах нет. Однако такие действия квалифицируют как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП, то есть нарушение порядка, выражающее явное неуважение к обществу.