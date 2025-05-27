В Башкирии дети попытались спасти раненого детеныша куницы

В Бакалах школьники подобрали на улице еле живого детеныша куницы. Малыш был настолько слабый, что еле шевелился — дети решили его спасти.

Забрали домой, пытались покормить молочком. Родители не стали ругаться, а сразу созвонились с волонтёрами из центра реабилитации «Пин и Пуф».

Семья тут же поехала к специалистам, но по дороге кунёнок умер прямо на руках.

При осмотре тушки специалисты обнаружили укус на шее — зверёк потерял слишком много крови ещё до того, как его подобрали. Именно от этой раны он и скончался.

В центре сразу успокоили — никакого бешенства у животного не было, просто не повезло встретиться с хищником.

История грустная, но дети поступили правильно — увидели беду и попытались помочь. Жаль только, что природа оказалась жестче человеческой доброты.

— Нельзя брать лесных животных домой, и вообще брать их даже в руки. Учите детей, что нельзя и всё. И сами не трогайте, — комментирует в соцсетях новость пользователь с ником Kent.

— Укус на шее? Не ваша ли собака с ним поиграла? На видео видно, что она так и норовила вцепиться в куницу. От стресса не умирают, от охлаждения на улице мог и от укуса собаки, — пишет Осень.