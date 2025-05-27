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В Башкирии дети попытались спасти раненого детеныша куницы

©rutube

В Бакалах школьники подобрали на улице еле живого детеныша куницы. Малыш был настолько слабый, что еле шевелился — дети решили его спасти.

Забрали домой, пытались покормить молочком. Родители не стали ругаться, а сразу созвонились с волонтёрами из центра реабилитации «Пин и Пуф».

Семья тут же поехала к специалистам, но по дороге кунёнок умер прямо на руках.

RuTube

При осмотре тушки специалисты обнаружили укус на шее — зверёк потерял слишком много крови ещё до того, как его подобрали. Именно от этой раны он и скончался.

В центре сразу успокоили — никакого бешенства у животного не было, просто не повезло встретиться с хищником.

История грустная, но дети поступили правильно — увидели беду и попытались помочь. Жаль только, что природа оказалась жестче человеческой доброты.

— Нельзя брать лесных животных домой, и вообще брать их даже в руки. Учите детей, что нельзя и всё. И сами не трогайте, — комментирует в соцсетях новость пользователь с ником Kent.

— Укус на шее? Не ваша ли собака с ним поиграла? На видео видно, что она так и норовила вцепиться в куницу. От стресса не умирают, от охлаждения на улице мог и от укуса собаки, — пишет Осень.

— У меня попугайка от стресса умер, и ветеринар сказал? что мелкие грызуны и птички умирают так, типа хомяк ел, ты руки в клетку засунул, он испугался и умер, — написала Алёнка.

бакалинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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