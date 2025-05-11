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В Башкирии чиновники украли памятники ветеранам у пенсионера

©"Честный репортаж"

В деревне Ново-Кубово Иглинского района Башкирии бывший пожарный Равиль Г. годами откладывал со своей пенсии, чтобы восстановить два памятника — красноармейцам и погибшим в Великой Отечественной. Всё на свои деньги, без копейки от государства.

А потом случилось магическое превращение… 9 мая ветеран пришёл к мемориалам — а их нет! От слова совсем. Исчезли, как будто и не было, сообщает ТГ-канал «Честный репортаж».

Оказывается, местные администраторы решили: «А почему бы нам не забрать памятники и не поставить их поближе к сельсовету?» Сказано — сделано. Демонтировали чужие монументы и теперь гордо отчитываются о «проделанной работе».

Дедушка написал заявление с простым вопросом: «Какого хрена, уважаемые?» (ну, в более официальной форме). Ответа до сих пор нет.

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Иглинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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