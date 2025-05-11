В Башкирии чиновники украли памятники ветеранам у пенсионера

В деревне Ново-Кубово Иглинского района Башкирии бывший пожарный Равиль Г. годами откладывал со своей пенсии, чтобы восстановить два памятника — красноармейцам и погибшим в Великой Отечественной. Всё на свои деньги, без копейки от государства.

А потом случилось магическое превращение… 9 мая ветеран пришёл к мемориалам — а их нет! От слова совсем. Исчезли, как будто и не было, сообщает ТГ-канал «Честный репортаж».

Оказывается, местные администраторы решили: «А почему бы нам не забрать памятники и не поставить их поближе к сельсовету?» Сказано — сделано. Демонтировали чужие монументы и теперь гордо отчитываются о «проделанной работе».

Дедушка написал заявление с простым вопросом: «Какого хрена, уважаемые?» (ну, в более официальной форме). Ответа до сих пор нет.

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