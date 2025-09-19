0
8 часов
Общество

Уфу оставили без мобильного интернета после атаки дронов: как выживал город

Мобильный интернет в Уфе отключили из-за атаки БПЛА. Горожане не могли заправить авто, другие спокойно мыли окна и радовались.
человек пользуется смартфоном
©Imagen

Заправки встали, а для оплаты пришлось искать наличные. Так Уфа встретила утро без мобильного интернета. В местном паблике «Подслушано» горожане поделились, как пережили внезапный цифровой детокс, устроенный из-за атаки беспилотников.

Реакции оказались полярными. Одни жители Башкирии даже не заметили сбоя. Одна из жительниц написала, что спокойно мыла окна и вешала шторы, пока другие пытались поймать сигнал. Пользователь Азамат вообще узнал о проблеме из новостей, поскольку дома сидел на стабильном Wi-Fi.

Были и те, кому пришлось несладко. Одна из жительниц, Зухра, коротко сообщила, что их на всякий случай вывели в бункер. Другой пользователь рассказал, что интернет подвёл его в самый ответственный момент, сорвав планы.

Цифровой блэкаут обрушился на город как снег в сентябре, заставив многих импровизировать. Специалист по замерам, у которого программа работает только онлайн, был вынужден бежать в «Магнит» за обычной школьной тетрадкой, чтобы не останавливать работу.

Впрочем, большинство отнеслось к ситуации философски. Комментаторы писали, что это «не смертельная потеря» и без сети вполне можно прожить. А кто-то, подключившись к домашнему вай-фаю, просто сказал «алга» и продолжил заниматься своими делами.

Отключение мобильного интернета не было случайным сбоем. Как поясняли ранее в Совбезе республики, это одна из стандартных мер противодействия террористическим угрозам. Сети глушат, чтобы затруднить управление дронами, которые часто наводятся через сотовую связь. Подобные ограничения вводились в Уфе и раньше, например, в День Победы.

Похожие записи
0
18.09.2025
Происшествия

Стало известно об экологической обстановке после атаки БПЛА на башкирский Салават

передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
Утром 18 сентября два дрона атаковали завод «Газпром» в Салавате. Глава Башкирии сообщил, что обошлось без жертв, а пожар быстро потушили. Специалисты уже проверили воздух — превышений ПДК нет.
0
16.09.2025
Новости

В Башкирии ввели запрет на съемку прилетов БПЛА. За фото и видео с дронами теперь грозит крупный штраф

герб башкирии
В Башкирии ввели запрет на публикацию фото и видео с БПЛА. За распространение данных о прилётах и работе ПВО — штраф до 50 тысяч рублей.
0
14.09.2025
Происшествия

Военком Башкирии объяснил, почему атака БПЛА на завод в Уфе была обречена на провал

атака бпла на завод
Два беспилотника пытались атаковать промзону в Уфе, но их встретили во всеоружии. Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал, как сработала система ПВО.
0
13.09.2025
Происшествия

Тысяча патронов на два дрона: стало известно, как в Уфе защищали предприятие

Радий Хабиров
Глава Башкирии раскрыл подробности утренней атаки дронов на Уфу. По беспилотникам выпустили больше тысячи патронов, оба сбили. Рассказываем о последствиях.
1
13.09.2025
Новости

Уфимцы лишились связи после налёта беспилотника на завод

смартфон в руках мужчины
Жители Башкирии массово жалуются на перебои с мобильным интернетом. Всё началось после попытки БПЛА атаковать завод в Уфе. Власти намекают, что это необходимые меры для безопасности.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.