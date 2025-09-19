Уфу оставили без мобильного интернета после атаки дронов: как выживал город

Мобильный интернет в Уфе отключили из-за атаки БПЛА. Горожане не могли заправить авто, другие спокойно мыли окна и радовались.

Заправки встали, а для оплаты пришлось искать наличные. Так Уфа встретила утро без мобильного интернета. В местном паблике «Подслушано» горожане поделились, как пережили внезапный цифровой детокс, устроенный из-за атаки беспилотников.

Реакции оказались полярными. Одни жители Башкирии даже не заметили сбоя. Одна из жительниц написала, что спокойно мыла окна и вешала шторы, пока другие пытались поймать сигнал. Пользователь Азамат вообще узнал о проблеме из новостей, поскольку дома сидел на стабильном Wi-Fi.

Были и те, кому пришлось несладко. Одна из жительниц, Зухра, коротко сообщила, что их на всякий случай вывели в бункер. Другой пользователь рассказал, что интернет подвёл его в самый ответственный момент, сорвав планы.

Цифровой блэкаут обрушился на город как снег в сентябре, заставив многих импровизировать. Специалист по замерам, у которого программа работает только онлайн, был вынужден бежать в «Магнит» за обычной школьной тетрадкой, чтобы не останавливать работу.

Впрочем, большинство отнеслось к ситуации философски. Комментаторы писали, что это «не смертельная потеря» и без сети вполне можно прожить. А кто-то, подключившись к домашнему вай-фаю, просто сказал «алга» и продолжил заниматься своими делами.

Отключение мобильного интернета не было случайным сбоем. Как поясняли ранее в Совбезе республики, это одна из стандартных мер противодействия террористическим угрозам. Сети глушат, чтобы затруднить управление дронами, которые часто наводятся через сотовую связь. Подобные ограничения вводились в Уфе и раньше, например, в День Победы.