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Уфимский сквер захватили агрессивные крысы

©utv

Жители микрорайона Зеленая роща пожаловались в социальных сетях на настоящее крысиное нашествие в местном сквере. Грызуны оккупировали территорию имени Минигали Губайдуллина.

Уфимцы рассказывают, что грызуны облюбовали места возле мусорных контейнеров. Ситуация дошла до абсурда — крысы начали проявлять агрессию к людям. Теперь даже выбросить мусор стало непростым занятием для местных жителей.

Одна из возмущенных горожанок поделилась переживаниями в соцсетях. Женщина сравнила их сквер с другими парками города, где обитают белки и птицы. А здесь вместо милых зверушек поселились наглые грызуны, которые бросаются на людей.

В администрация Советского района передали проблему специализированной организации, которая займется уничтожением грызунов. Дератизацию обещают завершить до 20 июня.

крысы Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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