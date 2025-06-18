Уфимский сквер захватили агрессивные крысы

Жители микрорайона Зеленая роща пожаловались в социальных сетях на настоящее крысиное нашествие в местном сквере. Грызуны оккупировали территорию имени Минигали Губайдуллина.

Уфимцы рассказывают, что грызуны облюбовали места возле мусорных контейнеров. Ситуация дошла до абсурда — крысы начали проявлять агрессию к людям. Теперь даже выбросить мусор стало непростым занятием для местных жителей.

Одна из возмущенных горожанок поделилась переживаниями в соцсетях. Женщина сравнила их сквер с другими парками города, где обитают белки и птицы. А здесь вместо милых зверушек поселились наглые грызуны, которые бросаются на людей.

В администрация Советского района передали проблему специализированной организации, которая займется уничтожением грызунов. Дератизацию обещают завершить до 20 июня.