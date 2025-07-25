Уфимский школьник стал звездой сети, пытаясь попасть домой. Умный домофон устроил ему допрос с пристрастием, но парень показал буддийское спокойствие и победил ©telegram
Героем вирусного ролика, разлетевшегося по сети, стал уфимский школьник из Зелёной рощи. Его эпичная битва с умным домофоном восхитила пользователей, которые позавидовали железной выдержке ребёнка. Парень просто хотел попасть домой с покупками.
Двухминутная драма началась у подъезда. У юного уфимца с колой и чипсами в руках, видимо, не оказалось ключа. Он понадеялся на систему распознавания лиц, но искусственный интеллект его не узнал и начал допрос с пристрастием.
Сначала система попросила назвать номер квартиры, а потом ушла в бесконечный цикл. На уточняющий вопрос: «Квартира номер один. Ответьте: да или нет?», мальчик терпеливо отвечал «Да». Но устройство его не понимало.
Это был настоящий поединок железного терпения против бездушной железки. Домофон одиннадцать раз подряд требовал ответа. Школьник, не теряя самообладания, менял интонацию, тембр и громкость, но система была непреклонна.
Наконец, с одиннадцатой попытки, машина сдалась и приняла ответ. Она даже сделала парню комплимент: «Вы отлично выглядите». Но дверь открывать не спешила, предложив воспользоваться магнитным ключом. Улыбка с лица ребёнка тут же исчезла.
Казалось, это фиаско. Мальчик в отчаянии объяснил, что его отправили в магазин на пять минут и ключа нет. И тут случилось чудо — домофон внезапно просканировал лицо и открыл дверь. Счастливый финал.
- Что это за домофон и почему он так странно себя вёл?
Это умный домофон от компании «Уфанет». Представители компании объяснили, что произошедшее — это программный сбой в работе голосового помощника. Данная функция является относительно новой и находится в стадии активного тестирования и дообучения на реальных диалогах. По сути, мальчик столкнулся с «детской болезнью» искусственного интеллекта, когда тот попал в логическую петлю и не мог из неё выйти.
- Как отреагировала компания на этот вирусный ролик? Они извинились?
Реакция была очень позитивной и оперативной. Сотрудники «Уфанет» разыскали семью мальчика. Они приехали к нему в гости, поблагодарили за проявленное терпение и за «помощь в тестировании» системы. В качестве извинения и благодарности компания подарила Тимуру большую пиццу и свои фирменные сувениры.
- Так система его в итоге узнала по лицу или по голосу?
Проблема была именно в голосовом ассистенте. Система распознавания лиц и голосовой помощник — это два разных модуля. Домофон не мог обработать ответ «Да», поэтому зациклился на этом вопросе. В конце, когда мальчик отчаянно объяснял, что у него нет ключа, сработал именно модуль распознавания лиц, который всё это время пытался его идентифицировать и наконец успешно это сделал, после чего и открыл дверь.
- Насколько безопасно доверять таким системам? Они же собирают биометрические данные.
Да, для работы функции распознавания лиц жильцы предоставляют свои фотографии, на основе которых создаётся цифровой слепок лица. Эти данные (биометрия) хранятся на серверах компании-провайдера. Компании уверяют, что данные надёжно защищены и используются только для идентификации. Однако, как и в случае с любыми цифровыми базами, теоретический риск утечек существует. Подключаясь к услуге, жильцы дают согласие на обработку своих биометрических данных.
- Это единичный сбой или такие «умные» домофоны часто ошибаются?
Подобные сбои — не редкость для любой новой технологии. Пользователи умных устройств по всему миру периодически сталкиваются с их странным поведением. Этот случай стал вирусным не столько из-за самого сбоя, сколько из-за комичности ситуации и невероятного, почти буддийского спокойствия ребёнка. Это яркий пример «трудностей роста» искусственного интеллекта, который всё активнее входит в нашу повседневную жизнь.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.