Уфимский школьник стал звездой сети, пытаясь попасть домой. Умный домофон устроил ему допрос с пристрастием, но парень показал буддийское спокойствие и победил

Героем вирусного ролика, разлетевшегося по сети, стал уфимский школьник из Зелёной рощи. Его эпичная битва с умным домофоном восхитила пользователей, которые позавидовали железной выдержке ребёнка. Парень просто хотел попасть домой с покупками.

Двухминутная драма началась у подъезда. У юного уфимца с колой и чипсами в руках, видимо, не оказалось ключа. Он понадеялся на систему распознавания лиц, но искусственный интеллект его не узнал и начал допрос с пристрастием.

Сначала система попросила назвать номер квартиры, а потом ушла в бесконечный цикл. На уточняющий вопрос: «Квартира номер один. Ответьте: да или нет?», мальчик терпеливо отвечал «Да». Но устройство его не понимало.

Это был настоящий поединок железного терпения против бездушной железки. Домофон одиннадцать раз подряд требовал ответа. Школьник, не теряя самообладания, менял интонацию, тембр и громкость, но система была непреклонна.

Наконец, с одиннадцатой попытки, машина сдалась и приняла ответ. Она даже сделала парню комплимент: «Вы отлично выглядите». Но дверь открывать не спешила, предложив воспользоваться магнитным ключом. Улыбка с лица ребёнка тут же исчезла.

Казалось, это фиаско. Мальчик в отчаянии объяснил, что его отправили в магазин на пять минут и ключа нет. И тут случилось чудо — домофон внезапно просканировал лицо и открыл дверь. Счастливый финал.