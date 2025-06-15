Уфимка назвала скамейки в новом городском сквере «сковородками в аду»

Жительница Уфы обратилась к мэру города Ратмиру Мавлиеву с претензией по поводу планировки зоны отдыха рядом с татарским театром. Женщина с инвалидностью, восстанавливающаяся после травмы конечности, не смогла найти укрытие от зноя в обновленном общественном пространстве.

Наталия описала ситуацию весьма эмоционально, сравнив городскую мебель с раскаленной сковородкой. Посетительница отметила опасность нахождения возле проезжей части и отсутствие защиты от непогоды. Активистка предложила администрации использовать имеющиеся навесы для создания комфортных мест отдыха.

Территория носит имя легендарного разведчика Великой Отечественной войны Даяна Мурзина, известного как «Чёрный генерал». Модернизация началась три года назад в преддверии юбилея столицы республики. Власти потратили федеральные средства на установку освещения, плитки, видеокамер и малых архитектурных форм.

Проект реализовывался в рамках национальной программы улучшения городской среды. В 2022-м здесь появился монумент герою-партизану, а также современная инфраструктура для горожан. Однако практическое использование пространства вызвало нарекания у посетителей.

Жалоба поступила в период установления аномально высоких температур в регионе. Метеорологи фиксируют превышение климатических норм. Это делает пребывание на открытом воздухе некомфортным для людей с ограниченными возможностями.