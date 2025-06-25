Уфимка лишилась жилья и влезла в долги на 13 млн из-за подруги

Жительница Уфы осталась без крыши над головой после того, как поверила подруге в сомнительную схему заработка. Многолетняя дружба между Анной и Жанной закончилась финансовой катастрофой для одной из них, пишет Мэш Батащ.
История началась с предложения заработать на перепродаже автомобильных покрышек. Анна уверяла, что знает поставщика дешёвых шин, которые можно выгодно сбыть. Жанна клюнула на удочку и первым делом перевела 200 тысяч рублей.
Успех мнимого бизнеса так воодушевил женщину, что она решила увеличить вложения. Продала собственный дом и две квартиры. Когда и этого показалось мало, набрала кредитов и займов. Общая сумма «инвестиций» достигла 13 миллионов рублей.
Как выяснилось позже, никакой торговли шинами не существовало. Представитель Жанны в суде заявил, что Анна лишь имитировала коммерческую деятельность. Деньги исчезали без следа, а обещанной прибыли так и не появилось.
После обращения пострадавшей в правоохранительные органы мошенница отреагировала философски. Она заявила, что просто подождёт развития событий. Теперь Жанне предстоит восстанавливать жизнь с нуля.
Как распознать подобные аферы среди друзей или знакомых
Дружеское мошенничество становится всё более распространённым явлением в России. По данным банковских исследований, каждую десятую кражу денег с карты совершают не незнакомцы, а родственники, друзья и приятели. Такие схемы особенно болезненны, поскольку разрушают доверие между близкими людьми.
Первый тревожный сигнал — внезапные предложения быстрого заработка. Если знакомый человек предлагает вам «уникальную» возможность получить прибыль при минимальных вложениях, стоит насторожиться. Настоящие работающие схемы большого заработка никто не станет раздавать направо и налево.
Второй признак — давление и спешка. Мошенники всегда торопят, чтобы не дать времени обдумать ситуацию. Фразы типа «только сегодня», «последний шанс» или «нужно решать прямо сейчас» должны вызывать подозрения. Честные предложения не требуют мгновенных решений.
Третий сигнал опасности — просьбы о передаче денег или личных данных. Даже близкие друзья могут оказаться в сложной финансовой ситуации и попросить «временно» воспользоваться вашей картой. Особенно осторожными нужно быть на вечеринках и в компаниях, где люди могут оставлять телефоны без присмотра.
Четвёртый признак — противоречивые рассказы о схеме заработка. Если человек путается в деталях, забывает, что говорил раньше, или его объяснения звучат неубедительно, это повод задуматься. Честный бизнес всегда можно объяснить простыми словами.
Пятый тревожный звонок — отказ от документального оформления сделки. Если знакомый предлагает «работать по-дружески» без договоров и расписок, это серьёзный повод для беспокойства. Любые финансовые отношения должны быть зафиксированы на бумаге.