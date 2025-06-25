Уфимка лишилась жилья и влезла в долги на 13 млн из-за подруги

Жительница Уфы осталась без крыши над головой после того, как поверила подруге в сомнительную схему заработка. Многолетняя дружба между Анной и Жанной закончилась финансовой катастрофой для одной из них, пишет Мэш Батащ.

История началась с предложения заработать на перепродаже автомобильных покрышек. Анна уверяла, что знает поставщика дешёвых шин, которые можно выгодно сбыть. Жанна клюнула на удочку и первым делом перевела 200 тысяч рублей.

Успех мнимого бизнеса так воодушевил женщину, что она решила увеличить вложения. Продала собственный дом и две квартиры. Когда и этого показалось мало, набрала кредитов и займов. Общая сумма «инвестиций» достигла 13 миллионов рублей.

Как выяснилось позже, никакой торговли шинами не существовало. Представитель Жанны в суде заявил, что Анна лишь имитировала коммерческую деятельность. Деньги исчезали без следа, а обещанной прибыли так и не появилось.

После обращения пострадавшей в правоохранительные органы мошенница отреагировала философски. Она заявила, что просто подождёт развития событий. Теперь Жанне предстоит восстанавливать жизнь с нуля.

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