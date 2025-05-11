Уезжаем из города: 5 мест Башкирии, куда стоит поехать на майские

Наши уфимские источники подсказали лучшие локации, где можно отлично провести праздники и не потратить много времени на дорогу. От водопадов до древних могил — собрали всё самое интересное.

Зеркальный водопад — для тех, кто хочет шашлыки с видом

В 90 км от Уфы скрывается место, где можно разжечь мангал и наслаждаться видом на воду. Только не ждите там Ниагару — вода стекает тонкими струйками по мшистым камням. Но когда солнце попадает на скалы — они действительно сверкают как зеркало (отсюда и название).

Берег идеален для отдыха, а фотографии получаются такие, что все подумают — ты отправился куда-то в Норвегию. Доехать можно даже на старой машине — трасса Уфа-Белорецк до поворота на Абзаново, потом налево.

Кургазак — бесплатная минералка

Природный спа-центр под открытым небом в деревне Комсомол. Вода так насыщена минералами, что кожа потом как у младенца. Можно набрать бутылей домой или искупаться прямо в пруду.

Рядом — мост через Юрюзань для эффектных фотографий. А если проехать немного дальше в Малояз — там музей Салавата Юлаева. По трассе М5 до поворота на Кропачево, и вы у цели.

Красноусольские источники — где простые люди и богачи в одной воде

Гафурийский район, рядом село Красноусольский. Здесь в одном месте бьют несколько источников с разной водой — один лечит желудок, другой спину, третий нервы. Территория как в санатории — с купальнями и раздевалками.

Над источниками — церковь Табынской иконы. Поднимешься по лестнице — удивишься от видов. А в скале под церковью есть грот с копией иконы — настоящее место силы. Доехать просто: Уфа-Стерлитамак, после Толбазов налево и по указателям.

Мавзолей Хусейн-Бека — средневековье в 50 км от Уфы

На кладбище Акзират в Чишмах стоит каменное строение XIV века — действительно древнейшая постройка во всей Башкирии. Внутри огромная плита с арабской вязью — тут покоится первый башкирский имам.

Вокруг расположены старинные могилы с надписями, которые уже никто не может прочитать. Место невероятно атмосферное — будто в машине времени прокатился. Доехать — по трассе на Чишмы и на восточную окраину.

Идрисовская пещера — где скрывался сам Салават

В Салаватском районе возле деревни Идрисово — пещера с историей. По легенде, здесь от царских войск прятался сам Салават Юлаев со своими соратниками.

Внутри как небольшая квартира: прихожая, основная комната и «балкон» с окнами в скале. Именно отсюда получаются фотографии, которые вызовут восхищение у всех знакомых. Пещера маленькая, но виды на Юрюзань — просто великолепные. Ехать по М5 до Кропачево, потом на Идрисово.

Пока все ваши знакомые жарят шашлыки на даче в шести соснах, вы можете отправиться в настоящие места силы. Комментарий редакции: только не забудьте убрать за собой мусор — природа Башкирии и так страдает от безответственных туристов.

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