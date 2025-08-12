Туристы в Соль-Илецке выступили за введение браслетного режима

Туристы в Соль-Илецке недовольны отдыхом. За 400 рублей в день они получают грязь, холодный душ и билет без права выхода. В сети предлагают внедрить браслетную систему.

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» разгорелся спор об отдыхе на знаменитых озёрах Соль-Илецка. Гости курорта считают, что сервис не соответствует цене, и предлагают свои решения.

Камнем преткновения стала плата за вход — 400 рублей с человека. При этом, если ты покинул территорию, зайти обратно можно только по новому билету. Семье из троих человек дневное купание обходится в 1200 рублей, что многие считают чрезмерным.

Одна из туристок выдвинула идею внедрить систему с браслетами, как на многих цивилизованных курортах. Это позволило бы людям свободно уходить на обед или отдых и возвращаться, не оплачивая вход заново.

Нынешняя система — это своего рода «крепостное право» на день. Отдыхающие вынуждены находиться у воды с утра до вечера. Они занимают своими вещами дефицитные лежаки и часами ими не пользуются, пока ходят за едой или просто гуляют.

К ценнику добавляются и бытовые претензии. Люди сетуют на ледяную воду в душевых, которой смывать с себя соль крайне некомфортно. Отдельная боль — антисанитария и постоянная сырость в туалетах.