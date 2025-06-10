Туристов из Башкирии разозлили вздутые цены на еду в Соль-Илецке

Потоком жалоб взорвались паблики курорта «Солёные озёра» в Оренбургской области. Гости любимого жителями Башкирии места отдыха обрушили критику на местные точки общепита, едва стартовал новый сезон.

Туристы в один голос заявляют, что с каждым годом кормят всё хуже. Люди советуют друг другу обедать за пределами курортной зоны или вовсе приносить еду с собой. Ценники, по их словам, заоблачные, а качество блюд удручает. Некоторые утверждают, что порции стали заметно меньше, чем раньше.

Однако поток отдыхающих это не останавливает. Народ продолжает активно прибывать на озёра, вода становится теплее, и пока ещё можно найти свободные лежаки. По прогнозам завсегдатаев, уже через неделю на пляжах будет не протолкнуться.

Администрация курорта, в свою очередь, рапортует об улучшениях. К сезону-2025 на территории открыли новые заведения, включая пиццерию и чебуречную. А в честь Курбан-байрама предприниматели даже устроили бесплатную раздачу плова. Впрочем, эти жесты, похоже, не смогли сгладить общее впечатление от гастрономии.

Ситуация напоминает красиво накрытый стол, где главное блюдо оказалось невкусным. Несмотря на апгрейд инфраструктуры, сервис, по мнению туристов, не поспевает за ростом цен.

Конкретные цифры это подтверждают. В 2025 году стоимость входа на территорию «Солёных озёр» подняли до 400 рублей с человека. Эта цена не включает парковку, за которую придётся отдать ещё столько же. Такой прайс устанавливает высокую планку ожиданий, в том числе и к качеству еды.