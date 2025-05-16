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Трезвенники в Башкирии получили 6 миллионов рублей

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Пить — не пить, а деньги любят все. В Башкирии сельские трезвенники получили солидное вознаграждение — нам в Ньюс-Баш стало известно, что 15 мая подвели итоги конкурса «Трезвое село».

Главным лидером антиалкогольного движения признали Белянку в Белокатайском районе. За свою трезвость село получило 6 миллионов рублей. Местные власти уже потирают руки — говорят, пустят всё на благоустройство. Видимо, чтоб было где собираться и пить… чай.

На втором месте — село Казмашево Абзелиловского района. Этим борцам с зелёным змием выделили 5 миллионов рублей.

Всего награды получили 12 деревень, где либо вообще запретили продавать горячительное, либо придумали какие-то свои, «оригинальные формы» борьбы с пьянством.

А вот Уфа с гордым званием «столицы башкирского пьянства» осталась без премии. По данным Росстата, именно здесь самое большое число алкогольных отравлений.

Получается, быть трезвым не только полезно для здоровья, но и выгодно для бюджета. Интересно, сколько сёл внезапно «завяжут» к следующему конкурсу?

Абзелиловский район белокатайский район трезвое село Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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