Телевизор за 480₽: уфимец прошёл все круги судебного ада ради выгодной покупки

Азат из Уфы наткнулся на акцию в интернет-магазине — телевизор LG за смешные 480 рублей. Оформил заказ, оплатил и стал ждать. Но вместо техники получил отказ: «извините, акция закончилась, товара нет, забирайте свои деньги».

Любой бы махнул рукой и забрал деньги. Но Азат пошел в суд за своим телевизором, который стоит в 100 раз дороже заявленной цены.

Городской суд встал на сторону Азата — магазин не может просто так отказаться от своих обязательств. Но маркетплейс не сдался и обжаловал решение. Апелляция и кассация встали на сторону продавца.

В итоге дело дошло до Верховного суда России. Высшая инстанция поставила жирную точку — телевизор за 480 рублей должен отправиться к своему законному владельцу.

Два года судов, нервы, время… и всё ради телевизора за 480₽. Либо перед нами самый принципиальный человек в России, либо самый настойчивый покупатель в истории маркетплейсов. Хотя, может, дело и не в деньгах, а в принципе?