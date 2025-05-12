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«Страшила с гвоздодёром»: в Башкирии местный псих пугает жителей новым оружием

©БашДТП

Житель Нефтекамска, прозванный в народе «Нефтекамским терминатором», решил апгрейдить свой арсенал — теперь вместо отвёртки он размахивает гвоздодёром.

На свежем видео заметно, как рядом с агрессивным мужчиной в подъезд заходит маленькая девочка. Родители в шоке — никто не знает, что творится в голове у этого типа, которому, похоже, все равно на полицию и городские власти.

RuTube

«Терминатор» чувствует полную безнаказанность и продолжает держать в страхе целый район. Жители Нефтекамска уже не первый месяц бьют тревогу, но воз, как говорится, и ныне там.

Что интересно, силовики и соцслужбы будто воды в рот набрали. Странное бездействие, учитывая, что рядом с психом оказываются дети.

А ведь такие истории часто заканчиваются криминальной хроникой. Может, стоит обратить внимание на проблему до того, как «терминатор» решит использовать свой гвоздодёр по назначению?

Нефтекамск
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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