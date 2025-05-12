Житель Нефтекамска, прозванный в народе «Нефтекамским терминатором», решил апгрейдить свой арсенал — теперь вместо отвёртки он размахивает гвоздодёром.

На свежем видео заметно, как рядом с агрессивным мужчиной в подъезд заходит маленькая девочка. Родители в шоке — никто не знает, что творится в голове у этого типа, которому, похоже, все равно на полицию и городские власти.

«Терминатор» чувствует полную безнаказанность и продолжает держать в страхе целый район. Жители Нефтекамска уже не первый месяц бьют тревогу, но воз, как говорится, и ныне там.

Что интересно, силовики и соцслужбы будто воды в рот набрали. Странное бездействие, учитывая, что рядом с психом оказываются дети.

А ведь такие истории часто заканчиваются криминальной хроникой. Может, стоит обратить внимание на проблему до того, как «терминатор» решит использовать свой гвоздодёр по назначению?