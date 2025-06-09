Школьница из ХМАО обыграла батыров Башкирии и увезла барана

Юная жительница Ханты-Мансийского округа стала звездой башкирского праздника Сабантуй. Сулпан Дарменова из Нижнего Сортыма превзошла всех участников традиционных состязаний.

Девочка участвовала в одном из самых сложных конкурсов Сабантуя в Баймакском районе. Задача казалась невыполнимой для хрупкой школьницы — пройти по подвешенной перекладине, ведя за собой живого ягненка.

Однако 11-летняя конкурсантка справилась с испытанием всего за пять минут. Зрители встретили её триумф громовыми овациями, а видео с её выступлением разлетелось по социальным сетям.

Главным трофеем стал настоящий баран — самый ценный приз праздника. Местные батыры остались позади юной чемпионки, которая продемонстрировала удивительную ловкость и уверенность.

Родители Сулпан — выходцы из башкирских сел, что объясняет природные способности девочки к народным состязаниям. Семейные корни помогли школьнице освоить традиционные навыки и поразить даже опытных участников.

Необычные состязания на Сабантуях в Башкирии

Сабантуй в Башкирии — это не только праздник окончания весенних полевых работ, но и уникальное культурное событие с множеством ярких и необычных состязаний. Помимо традиционных спортивных игр, здесь широко представлены оригинальные и шуточные конкурсы, которые делают праздник зрелищным и запоминающимся.

Традиционные и экзотические состязания:

Взбирание на высокий гладкий столб

Один из самых зрелищных конкурсов — участникам нужно взобраться на высокий скользкий столб, на вершине которого закреплены призы (например, кожаные сапоги или живой петух). Этот столб изначально использовался для тренировки джигитов, а теперь стал символом Сабантуя.

Прохождение по наклонному бревну

Участники стараются пройти по шаткому, часто намыленному бревну, не упав в воду или на землю. На кону — призы для самых ловких и смелых.

Бой мешками с сеном на бревне

Два соперника, сидя друг напротив друга на бревне, стараются сбить друг друга мешками, наполненными сеном. Побеждает тот, кто дольше удержится.

Разбивание горшков с завязанными глазами

Участникам завязывают глаза, выдают палку и предлагают разбить подвешенный глиняный горшок, ориентируясь только на слух и подсказки зрителей.

Бег с коромыслом и ведрами воды

Особенно популярен среди девушек: участницы должны пробежать дистанцию с коромыслом и полными ведрами, стараясь не пролить воду. Это испытание проверяет не только скорость, но и аккуратность.

Бег с яйцом на ложке, удерживаемой зубами

Шуточное состязание, в котором важно не уронить яйцо, пробегая определённую дистанцию.

Прыжки в мешках

Участники соревнуются в скорости, прыгая в больших мешках, что выглядит очень забавно и вызывает смех у зрителей.

Парная эстафета с завязанными вместе ногами

Два участника бегут, связанные за одну ногу, что требует отличной координации и слаженности.

Достать монету из чашки с кумысом без помощи рук

Необычный конкурс, где участнику нужно с помощью рта достать монету со дна чашки с традиционным напитком — кумысом.