Школьница из ХМАО обыграла батыров Башкирии и увезла барана

Юная жительница Ханты-Мансийского округа стала звездой башкирского праздника Сабантуй. Сулпан Дарменова из Нижнего Сортыма превзошла всех участников традиционных состязаний.
Девочка участвовала в одном из самых сложных конкурсов Сабантуя в Баймакском районе. Задача казалась невыполнимой для хрупкой школьницы — пройти по подвешенной перекладине, ведя за собой живого ягненка.
Однако 11-летняя конкурсантка справилась с испытанием всего за пять минут. Зрители встретили её триумф громовыми овациями, а видео с её выступлением разлетелось по социальным сетям.
Главным трофеем стал настоящий баран — самый ценный приз праздника. Местные батыры остались позади юной чемпионки, которая продемонстрировала удивительную ловкость и уверенность.
Родители Сулпан — выходцы из башкирских сел, что объясняет природные способности девочки к народным состязаниям. Семейные корни помогли школьнице освоить традиционные навыки и поразить даже опытных участников.
Необычные состязания на Сабантуях в Башкирии
Сабантуй в Башкирии — это не только праздник окончания весенних полевых работ, но и уникальное культурное событие с множеством ярких и необычных состязаний. Помимо традиционных спортивных игр, здесь широко представлены оригинальные и шуточные конкурсы, которые делают праздник зрелищным и запоминающимся.
Традиционные и экзотические состязания:
Взбирание на высокий гладкий столб
Один из самых зрелищных конкурсов — участникам нужно взобраться на высокий скользкий столб, на вершине которого закреплены призы (например, кожаные сапоги или живой петух). Этот столб изначально использовался для тренировки джигитов, а теперь стал символом Сабантуя.
Прохождение по наклонному бревну
Участники стараются пройти по шаткому, часто намыленному бревну, не упав в воду или на землю. На кону — призы для самых ловких и смелых.
Бой мешками с сеном на бревне
Два соперника, сидя друг напротив друга на бревне, стараются сбить друг друга мешками, наполненными сеном. Побеждает тот, кто дольше удержится.
Разбивание горшков с завязанными глазами
Участникам завязывают глаза, выдают палку и предлагают разбить подвешенный глиняный горшок, ориентируясь только на слух и подсказки зрителей.
Бег с коромыслом и ведрами воды
Особенно популярен среди девушек: участницы должны пробежать дистанцию с коромыслом и полными ведрами, стараясь не пролить воду. Это испытание проверяет не только скорость, но и аккуратность.
Бег с яйцом на ложке, удерживаемой зубами
Шуточное состязание, в котором важно не уронить яйцо, пробегая определённую дистанцию.
Прыжки в мешках
Участники соревнуются в скорости, прыгая в больших мешках, что выглядит очень забавно и вызывает смех у зрителей.
Парная эстафета с завязанными вместе ногами
Два участника бегут, связанные за одну ногу, что требует отличной координации и слаженности.
Достать монету из чашки с кумысом без помощи рук
Необычный конкурс, где участнику нужно с помощью рта достать монету со дна чашки с традиционным напитком — кумысом.