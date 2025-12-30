0
7 часов
Общество

Семьи участников СВО в Башкирии возмутились подарками из 22 конфет

Жители Иглинского района раскритиковали местную администрацию за скромные новогодние наборы для детей мобилизованных. Вместо ожидаемых рюкзаков и игр семьи получили пакеты, в которых лежало только сладкое.
конфеты
©Подслушано в Иглино / vk.com

Родители заявили о резком ухудшении качества праздничных наборов по сравнению с прошлым годом. Тогда детям участников спецоперации дарили рюкзаки, фломастеры, настольные игры и сладости. В этом году, по сообщениям матерей, подарок ограничили скромным пакетом конфет.

Ситуация вызвала неловкость даже у сотрудников образовательных учреждений, сообщает издание Уфа1. Воспитатели детских садов и учителя в школах извинялись перед родителями при вручении наборов, подчеркивая, что решение сэкономить приняла администрация района, а не педагогический состав.

В муниципалитете объяснили ситуацию нехваткой бюджета. Председатель районного совета ветеранов войн Юрий Шаймуратов встал на сторону чиновников. Он подтвердил, что знает о проблемах семей военных, но решить их все сразу невозможно. По его словам, качество подарков упирается в «возможности и ресурсы», которые есть у района в данный момент.Официальные представители администрации Иглинского района сообщили журналистам, что готовят развернутый комментарий по ситуации.

Это уже вторая жалоба на организацию поздравлений для детей военных в Башкирии за неделю. Ранее скандал произошел вокруг республиканской елки в Уфе. Родители жаловались, что детей везли на праздник из отдаленных районов по несколько часов, но в итоге они не получили «даже конфетки». Организаторы мероприятия тогда пояснили, что формат праздника предполагал только театрализованное представление, а районные власти предупреждали об отсутствии подарков заранее.

