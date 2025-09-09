Жители Бирска в ярости: город зарастает грязью и проблемами. Дороги разбиты, денег нет, а чиновники, кажется, живут в другой реальности. Люди требуют прекратить бардак.

В соцсетях Бирска горячо — жители купеческой столицы Башкирии задают неудобные вопросы о будущем города. Поводом для бурной дискуссии, как сообщает местная группа «Подслушано» во ВКонтакте, стал вопрос о Дне города. Ответы свелись к одному: город медленно превращается в захолустье, где праздники неуместны.

Главная претензия людей — тотальная разруха. Горожане жалуются, что даже на элементарное латание дыр в асфальте нет средств, а пешеходные зоны на многих улицах отсутствуют. Улицы погрузились во мрак из-за отсутствия освещения, а перебои с водой стали нормой.

Коммуникации, по словам местных, изношены до предела. Инженерные сети трещат по швам, а постоянные ремонты только усугубляют ситуацию. Этот коммунальный коллапс, подкравшийся незаметно, как затяжная болезнь, вызывает у людей один вопрос: где деньги?

Под удар попала и социальная сфера. Жители сообщают о бардаке в школах и детских садах, где руководство вынуждено урезать расходы на всём. Оптимизация, по их словам, дошла до того, что скоро детям придётся обедать хлебом и водой под капель с дырявых крыш.

На фоне этого народного гнева некоторые комментаторы предполагают, что громкие аресты местных чиновников — лишь попытка отвлечь внимание от системного кризиса. Люди уверены, что корень проблемы лежит гораздо глубже, а не в отдельных фигурах.

В начале 2025 года Бирск с помпой презентовал Событийный календарь, включающий 20 различных фестивалей и праздников. Проект даже получил награду как один из лучших в стране, обещая туристам и жителям насыщенную культурную жизнь.

Масла в огонь подливает и кадровая чехарда в руководстве. В июне 2025 года в Бирске за полгода сменилось три главы администрации. Такая нестабильность на высшем уровне вполне может быть одной из причин управленческого паралича, на который жалуются горожане.