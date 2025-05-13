Главная » Общество
34

Просто за полив цветов: жительница Башкирии избила пенсионерку из-за «общей воды»

© rutube

В Башкирии коммунальные разборки закончились побоями. В Ишимбае разъярённая женщина напала на пожилую соседку, которая — внимание! — просто поливала цветы у подъезда.

Анна Б. увидела 70-летнюю Нину Михайловну за «преступным» занятием — бабушка тратила общедомовую воду на клумбу. Вместо того, чтобы порадоваться красоте под окнами, Анна устроила настоящее избиение.

Пенсионерка пострадала серьезно — синяки, ссадины, а в дополнение еще и угрозы расправы, пишет ТГ-канал «Честный репортаж».

синяки на спине
©Честный репортаж

«Ещё раз увижу с лейкой — закопаю вместе с твоими петуниями!» — кричала агрессивная соседка на весь двор.

Бабушка не стала терпеть такое обращение и написала заявление в полицию. Соседи тоже встали на сторону цветовода — отправили коллективную жалобу в прокуратуру.

драка в Башкирии Ишимбай происшествия в Ишимбае
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.