В Башкирии коммунальные разборки закончились побоями. В Ишимбае разъярённая женщина напала на пожилую соседку, которая — внимание! — просто поливала цветы у подъезда.

Анна Б. увидела 70-летнюю Нину Михайловну за «преступным» занятием — бабушка тратила общедомовую воду на клумбу. Вместо того, чтобы порадоваться красоте под окнами, Анна устроила настоящее избиение.

Пенсионерка пострадала серьезно — синяки, ссадины, а в дополнение еще и угрозы расправы, пишет ТГ-канал «Честный репортаж».

«Ещё раз увижу с лейкой — закопаю вместе с твоими петуниями!» — кричала агрессивная соседка на весь двор.

Бабушка не стала терпеть такое обращение и написала заявление в полицию. Соседи тоже встали на сторону цветовода — отправили коллективную жалобу в прокуратуру.