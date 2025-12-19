Представитель монастыря «Святые Кустики» требует проверить секс-шопы Уфы после вопроса дочери

Трудник Успенского Свято-Георгиевского монастыря Олег Андриянов призвал надзорные органы проверить законность работы всех магазинов для взрослых в Уфе. Причиной обращения стала рекламная листовка интим-салона, которую увидел его 10-летний ребенок. Об этом сообщает Mash Batach.

Листовка в машине

Случай произошел в микрорайоне Черниковка. Промоутер на улице вручил Андриянову рекламный буклет местного секс-шопа. Водитель не стал читать содержание и бросил листовку на заднее сиденье автомобиля.

Позже буклет нашла 10-летняя дочь Андриянова. Девочка рассмотрела изображения товаров и спросил отца, для чего нужны эти предметы. Андриянов посчитал, что такая реклама нарушает закон о защите детей от вредной информации, так как доступна несовершеннолетним.

Требования к бизнесу

Представитель монастыря настаивает, что индустрия товаров для взрослых в Уфе работает с нарушениями. В своем обращении он выделил три основные претензии:

Доступность рекламы . Яркие вывески и витрины привлекают внимание детей и растлевают их.

. Яркие вывески и витрины привлекают внимание детей и растлевают их. Расположение . Магазины часто находятся рядом с жилыми домами, школами и детскими площадками.

. Магазины часто находятся рядом с жилыми домами, школами и детскими площадками. Отсутствие контроля. Андриянов требует провести тотальную проверку владельцев таких точек.

Программа-максимум активиста — полное закрытие секс-шопов в городе или их вынос за пределы жилых зон.

Успенский Свято-Георгиевский монастырь («Святые Кустики»), который представляет Андриянов, находится в Благовещенском районе Башкирии. Это популярное место паломничества, известное архитектурой в византийском стиле.

Вопросы общественной нравственности поднимаются в республике регулярно. Летом 2025 года резонанс вызвал инцидент на озере Яктыкуль, где пара устроила интимную сцену на надувной лодке на глазах у туристов. Тогда нарушителям грозила ответственность за мелкое хулиганство. В случае с секс-шопами речь идет о проверке легального бизнеса на соблюдение норм федерального законодательства.