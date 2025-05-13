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По-королевски: Советник Главы Башкирии прокатился в VIP-вагоне по пути в Казань

©Элвин Грей

Пока обычные пассажиры теснятся в плацкарте, «татаро-башкирский Джастин Бибер» Элвин Грей передвигается по стране в приватном вагоне премиум-класса. Об этом мы узнали из социальных сетей самого артиста.

Народный любимец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин опубликовал в сторис видео своей поездки в Казань на сольный концерт. И это не просто купе — а целый частный вагон от «ТрансКлассСервис».

элвин грей в поезде
©Элвин Грей

Вместо того чтобы быстро долететь на самолёте, как поступает большинство, Элвин выбрал романтику железной дороги. Говорит, что ему нравится «особая атмосфера».

«Засыпаешь под стук колёс, просыпаешься на станции — кто-то кого-то встречает, провожает, так интересно наблюдать,» — поделился артист, видимо забыв, что из окна личного вагона люкс обычные пассажиры выглядят совсем иначе.

Надо отдать должное — Радик не скрывает своей любви к комфорту. Пока другие звёзды прячут свои привилегии, наш герой честно показывает, как живёт башкирская элита.

Кстати, выручка компании «ТКС», чьими услугами пользуется певец, в 2019 году составила 5,4 миллиарда рублей. Видимо, гонорары Элвина тоже впечатляют.

А мы что? А мы продолжаем ездить в обычных вагонах и мечтать о дне, когда Радий Хабиров назначит нас своими советниками.

Элвин Грей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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