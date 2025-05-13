По-королевски: Советник Главы Башкирии прокатился в VIP-вагоне по пути в Казань

Пока обычные пассажиры теснятся в плацкарте, «татаро-башкирский Джастин Бибер» Элвин Грей передвигается по стране в приватном вагоне премиум-класса. Об этом мы узнали из социальных сетей самого артиста.

Народный любимец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин опубликовал в сторис видео своей поездки в Казань на сольный концерт. И это не просто купе — а целый частный вагон от «ТрансКлассСервис».

Вместо того чтобы быстро долететь на самолёте, как поступает большинство, Элвин выбрал романтику железной дороги. Говорит, что ему нравится «особая атмосфера».

«Засыпаешь под стук колёс, просыпаешься на станции — кто-то кого-то встречает, провожает, так интересно наблюдать,» — поделился артист, видимо забыв, что из окна личного вагона люкс обычные пассажиры выглядят совсем иначе.

Надо отдать должное — Радик не скрывает своей любви к комфорту. Пока другие звёзды прячут свои привилегии, наш герой честно показывает, как живёт башкирская элита.

Кстати, выручка компании «ТКС», чьими услугами пользуется певец, в 2019 году составила 5,4 миллиарда рублей. Видимо, гонорары Элвина тоже впечатляют.

А мы что? А мы продолжаем ездить в обычных вагонах и мечтать о дне, когда Радий Хабиров назначит нас своими советниками.