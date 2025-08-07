Паника в соцсетях: власти Башкирии объяснили, что за письма от Минобороны получают жители

Жители Башкирии начали получать на Госуслугах уведомления о внесении в Единый реестр воинского учета. Власти разъяснили, что это не повестка, а плановое информирование в рамках запуска новой цифровой системы Минобороны.

В Башкирии, как и по всей России, начал полноценно работать Единый реестр воинского учета. Это вызвало вопросы и некоторую обеспокоенность у жителей. Поводом послужили массовые уведомления, которые стали приходить в личные кабинеты на портале Госуслуг.

Все началось с обращения женщины на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Она поинтересовалась, почему приходят «повестки», приложив скриншот уведомления от Министерства обороны о внесении сведений в Реестр воинского учета.

На её вопрос оперативно отреагировал сотрудник Центра управления регионом (ЦУР) Башкортостана. Он подробно разъяснил ситуацию, чтобы пресечь возможные слухи и панику.

Что это за реестр?

Единый реестр воинского учёта — это новая государственная информационная система. В ней будут храниться данные о гражданах, состоящих на воинском учете. Доступ к информации будет только у Минобороны РФ, а сами граждане смогут видеть свои данные в личном кабинете.

Что за уведомления приходят?

Сотрудник ЦУР подчеркнул, что приходящие сообщения — это не повестки и не призыв к каким-либо действиям. Это всего лишь автоматическое уведомление о том, что данные гражданина были внесены в новую единую систему.

«Все состоящие на учете в военных комиссариатах Республики Башкортостан получат подобные сообщения. Уведомления приходят исключительно на Госуслугах, никаких других путей получения подобных сообщений нет», — пояснили в ЦУР.

Таким образом, жителям республики, получившим такое письмо, не стоит беспокоиться. Это плановый этап цифровизации воинского учета в стране. В самом уведомлении есть ссылки, по которым можно перейти и ознакомиться с детальной информацией.