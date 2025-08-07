Паника в соцсетях: власти Башкирии объяснили, что за письма от Минобороны получают жители

Жители Башкирии начали получать на Госуслугах уведомления о внесении в Единый реестр воинского учета. Власти разъяснили, что это не повестка, а плановое информирование в рамках запуска новой цифровой системы Минобороны. ©Ньюс-Баш
В Башкирии, как и по всей России, начал полноценно работать Единый реестр воинского учета. Это вызвало вопросы и некоторую обеспокоенность у жителей. Поводом послужили массовые уведомления, которые стали приходить в личные кабинеты на портале Госуслуг.
Все началось с обращения женщины на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Она поинтересовалась, почему приходят «повестки», приложив скриншот уведомления от Министерства обороны о внесении сведений в Реестр воинского учета.
На её вопрос оперативно отреагировал сотрудник Центра управления регионом (ЦУР) Башкортостана. Он подробно разъяснил ситуацию, чтобы пресечь возможные слухи и панику.
Что это за реестр?
Единый реестр воинского учёта — это новая государственная информационная система. В ней будут храниться данные о гражданах, состоящих на воинском учете. Доступ к информации будет только у Минобороны РФ, а сами граждане смогут видеть свои данные в личном кабинете.
Что за уведомления приходят?
Сотрудник ЦУР подчеркнул, что приходящие сообщения — это не повестки и не призыв к каким-либо действиям. Это всего лишь автоматическое уведомление о том, что данные гражданина были внесены в новую единую систему.
«Все состоящие на учете в военных комиссариатах Республики Башкортостан получат подобные сообщения. Уведомления приходят исключительно на Госуслугах, никаких других путей получения подобных сообщений нет», — пояснили в ЦУР.
Таким образом, жителям республики, получившим такое письмо, не стоит беспокоиться. Это плановый этап цифровизации воинского учета в стране. В самом уведомлении есть ссылки, по которым можно перейти и ознакомиться с детальной информацией.
Когда именно заработал Единый реестр воинского учета и почему уведомления стали приходить только сейчас?
Хотя закон о создании реестра был принят еще в 2023 году, его запуск проходил поэтапно. Постановление правительства определило, что система должна быть готова к 1 ноября 2024 года. После тестового периода в нескольких регионах, сайт реестра повесток (реестрповесток.рф) перешел в полноценный режим работы 9 мая 2025 года. Массовая рассылка информационных уведомлений гражданам через портал «Госуслуги» о включении их данных в реестр началась с 8 июля 2025 года. Именно поэтому жители Башкортостана и других регионов стали получать их недавно.
Какая новая информация о гражданах теперь хранится в реестре, кроме паспортных данных?
Реестр содержит гораздо более широкий набор сведений, чем традиционные бумажные личные дела в военкоматах. Помимо ФИО и данных паспорта, в систему вносится :
ИНН и СНИЛС;
адрес электронной почты и номер телефона;
сведения о месте работы и работодателе ;
информация о семейном положени и наличии детей;
данные об образовании и квалификации;
сведения о наличии водительского удостоверения и зарегистрированной недвижимости;
информация о состоянии здоровья, судимости или уголовном преследовании.
Откуда военкоматы получают всю эту подробную информацию?
Сбор данных для реестра происходит в автоматическом режиме из различных государственных информационных систем. Информацию предоставляют:
Министерство внутренних дел (МВД);
Федеральная налоговая служба (ФНС);
Фонд пенсионного и социального страхования;
Центральная избирательная комиссия (ЦИК);
Работодатели и образовательные учреждения (вузы, колледжи).
Благодаря этому процесс постановки на учет или внесение изменений (например, при смене места жительства) может происходить автоматически, без личного посещения военкомата.
Уведомление на «Госуслугах» — это уже повестка?
Нет, это важно различать. Уведомление, о котором идет речь в статье, носит исключительно информационный характер. Оно лишь подтверждает, что ваши данные, которые и так хранились в военкомате, перенесены в новую цифровую систему. Никаких действий от гражданина в ответ на такое сообщение не требуется.
Однако сам реестр подразумевает возможность рассылки электронных повесток. Такая повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с момента ее размещения в реестре, даже если у гражданина нет аккаунта на «Госуслугах».
Кто, кроме меня и Минобороны, может видеть мои данные в этом реестре?
Доступ к полной базе данных реестра носит закрытый характер. Кроме самого гражданина, который может видеть только свои данные через личный кабинет на «Госуслугах», доступ к сведениям имеют Министерство обороны, а также ФСБ, ФСО и Служба внешней разведки.
Насколько безопасна эта система и не используют ли ее мошенники?
Утверждается, что обмен информацией защищен с помощью сертифицированных средств криптозащиты. Однако гражданам следует быть бдительными: уже зафиксированы случаи, когда мошенники используют тему электронных повесток для обмана. МВД России предупреждает, что Единый реестр воинского учета не предусматривает верификации через СМС или звонки с просьбой сообщить код. Любые подобные сообщения или звонки исходят от злоумышленников.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.