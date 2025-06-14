Озеро, где купаются уфимцы, вызвало жуткий зуд у горожан

Жительница Уфы анонимно разместила в соцсетях тревожный пост о последствиях водных процедур на озере Теплом. Женщина с ребенком отправились освежиться в популярном водоеме Инорса, но радость от купания обернулась настоящим кошмаром.

Утром следующего дня семейство проснулось в восемь утра от невыносимого зуда по всему телу. Чесались руки, ноги, живот — словом, все участки кожи, которые контактировали с озерной водой. Горожанка честно предупредила земляков об опасности и не рекомендует посещать этот водоем.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях о причинах происшествия. Одни винят паразитов в стоячей воде, другие предполагают аллергическую реакцию на мыло. Другие прямо указали на главных виновников — водоплавающих птиц, которые переносят различные бактерии.

Эндокринолог Алия Юнусова ранее предупреждала о церкариозе — паразитарной болячке, известной как «зуд купальщика». Личинки трематод живут в моллюсках и при купании проникают в человеческую кожу, вызывая аллергию с волдырями и отеками.

Характерные красные пятна с точками в центре появляются через несколько часов после водных процедур. Границы поражения четко соответствуют уровню погружения в воду — больше всего достается голеням и бедрам, а ладони с подошвами остаются нетронутыми.

Озеро Теплое благоустроили в прошлом году за 38 миллионов рублей — укрепили берег камнем, поставили перила и освещение, сделали террасу. Однако проблема качества воды осталась нерешенной, ведь водоем не имеет протока и активно цветет в летний период.

По данным Роспотребнадзора Башкирии за 2025 год, официальных жалоб на церкариоз от купания в озере Теплом пока не поступало, хотя ведомство просит пострадавших обращаться за медицинской помощью. Статистика МЧС республики показывает, что безопасными для плавания остаются только два оборудованных пляжа — «Гольфстрим» и «Райский берег», где дежурят спасатели и регулярно обследуется дно.

Как избежать церкариоза при посещении водоема

Чтобы защитить себя от церкариоза при посещении озера Теплого в Инорсе, необходимо соблюдать несколько важных правил безопасности.

Основные меры профилактики

Перед купанием следует внимательно оценить водоем — избегайте участков с обильной водной растительностью и мест скопления водоплавающих птиц. Утки, чайки и другие пернатые являются основными переносчиками личинок-церкарий, которые вызывают «зуд купальщика». Перед заходом в воду рекомендуется смазать кожу толстым слоем жирного крема или репеллента на вазелиновой основе.

Во время купания ограничьте время пребывания в воде до 5-10 минут. Избегайте мелководных участков, где концентрация паразитов особенно высока. Не ходите босиком по прибрежной растительности и не позволяйте детям играть в заросших водорослями местах.

Действия после купания

Немедленно после выхода из воды интенсивно разотрите кожу сухим жестким полотенцем — это критически важно, поскольку большинство личинок проникают в кожу именно в процессе высыхания воды. Быстро смените мокрую одежду на сухую и по возможности примите душ с мылом.

Купальные принадлежности обязательно постирайте после посещения водоема. Если появились первые признаки зуда или покраснения, примите антигистаминные препараты и обратитесь к дерматологу.

Зоны повышенного риска

Особенно опасными являются заросшие участки стоячих водоемов, где присутствуют моллюски-прудовики и водоплавающие птицы. Озеро Теплое относится именно к таким водоемам — здесь нет протока, активно цветет вода и регулярно плавают утки. Более безопасными считаются песчаные отмели без растительности.

Церкарии сохраняют активность при температуре от +3 градусов, поэтому риск заражения существует с мая по октябрь. Пик заболеваемости приходится на июнь-август, когда температура воды превышает 20 градусов.