Отравляет парк Якутова: уфимцы требуют снести пепелище «Тихой гавани»

Жители Уфы возмутились состоянием парка Якутова, о чём сообщили изданию «Пруфы.рф». Их терпение лопнуло из-за обгоревших руин ресторана «Тихая гавань», которые «украшают» зону отдыха почти два года. Горожане обратились напрямую к мэру Ратмиру Мавлиеву с требованием убрать опасное строение.

Пепелище стоит у озера Солдатского с сентября 2023 года, когда на кровле вспыхнул огонь. Тогда обошлось без пострадавших, но восстанавливать заведение владелец не стал. Теперь эта постройка мозолит глаза посетителям парка, где полно детских каруселей, и выглядит как памятник бесхозяйственности властей.

Руководство парка на вопросы о сносе отвечает расплывчато. Директор ООО «Парк имени Якутова» Альфред Мустафин ссылается на разработку проектной документации для реконструкции. Конкретных сроков никто не называет, обещая лишь завесить руины баннерами, чтобы вид был приличнее.

А ведь история у заведения, которое когда-то называлось «Антонио», богатая. Его открыли ещё в 2003 году к столетию парка, и оно быстро стало популярным. Однако уже в 2017 году тогдашний мэр Ирек Ялалов считал, что питейным заведениям не место в детском парке, и требовал разобраться с «Гаванью».

Этот уголёк в глазу парка — лишь верхушка айсберга. За рестораном и самим парком, который находится в частной аренде до 2055 года, тянется шлейф судебных тяжб с банками и скандалов с залогами. Владельцы менялись, а будущее остаётся туманным, несмотря на анонсированную главой Башкирии реконструкцию всей зоны отдыха.

Ситуация до боли напоминает другие уфимские истории с «огненной реставрацией». Похожая судьба постигла усадьбу Бухартовских — по иронии, именно полицмейстер Генрих Бухартовский когда-то и основал на этом месте «Парк народной трезвости». Здание тоже долго стояло заброшенным, а потом сгорело.