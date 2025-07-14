Отдых в сарае: Соль-Илецк разочаровал туристов из Башкирии

Отдых в Соль-Илецке обернулся кошмаром для семьи из Башкирии. Вместо номера с бассейном они получили сарай за 2000 рублей в сутки с туалетом во дворе и запертым на замок батутом

Стыдом и разочарованием закончилась для туристки из Башкирии поездка на знаменитые солёные озёра. По её рассказу разрекламированный курорт в Соль-Илецке оказался ловушкой с отвратительным сервисом и скотским отношением.

Всё началось на подъезде к городу, где семью перехватили местные «риелторы». Они наперебой расхваливали свои «апартаменты», обещая бассейны, батуты и полный комфорт. Поверив на слово, туристы оказались в реальности, которая пахла сыростью и обманом.

Вместо уютного номера им досталась тесная каморка из шлакоблока, наскоро переделанная из обычного сарая. Хозяева при этом жили в добротном доме, а гостей селили во дворе, словно дворовую собаку в конуре. Дышать в этой коробке можно было, только держа дверь настежь и выставляя всю свою жизнь напоказ.

Каждое утро начиналось с хозяйского контроля. Туристам указывали, где можно ходить, а где нельзя наступать на клумбы. По словам женщины, они чувствовали себя скотом в стойле, где помимо них в таких же сараях ютились ещё пять семей.

Обещанные блага оказались фикцией. Бассейн на поверку оказался ржавым пластиковым корытом, батут был заперт на замок для хозяйского внука, а душ — бочкой с дождевой водой. За этот сервис, застрявший в 90-х, просили 2000 рублей в сутки.

На фоне такого частного гостеприимства официальные расценки самого курорта выглядят не менее впечатляюще. В 2025 году вход на территорию солёных озёр стоит 400 рублей с человека.

Руководство курорта объясняет высокую цену возросшими расходами. По словам директора ООО «Солёные озёра», ежедневно с территории вывозится около восьми тонн мусора, а для поддержания инфраструктуры, способной принять до 25 тысяч гостей в день, требуются серьёзные средства.