Отдых в сарае: Соль-Илецк разочаровал туристов из Башкирии

Отдых в Соль-Илецке обернулся кошмаром для семьи из Башкирии. Вместо номера с бассейном они получили сарай за 2000 рублей в сутки с туалетом во дворе и запертым на замок батутом
Стыдом и разочарованием закончилась для туристки из Башкирии поездка на знаменитые солёные озёра. По её рассказу разрекламированный курорт в Соль-Илецке оказался ловушкой с отвратительным сервисом и скотским отношением.
Всё началось на подъезде к городу, где семью перехватили местные «риелторы». Они наперебой расхваливали свои «апартаменты», обещая бассейны, батуты и полный комфорт. Поверив на слово, туристы оказались в реальности, которая пахла сыростью и обманом.
Вместо уютного номера им досталась тесная каморка из шлакоблока, наскоро переделанная из обычного сарая. Хозяева при этом жили в добротном доме, а гостей селили во дворе, словно дворовую собаку в конуре. Дышать в этой коробке можно было, только держа дверь настежь и выставляя всю свою жизнь напоказ.
Каждое утро начиналось с хозяйского контроля. Туристам указывали, где можно ходить, а где нельзя наступать на клумбы. По словам женщины, они чувствовали себя скотом в стойле, где помимо них в таких же сараях ютились ещё пять семей.
Обещанные блага оказались фикцией. Бассейн на поверку оказался ржавым пластиковым корытом, батут был заперт на замок для хозяйского внука, а душ — бочкой с дождевой водой. За этот сервис, застрявший в 90-х, просили 2000 рублей в сутки.
На фоне такого частного гостеприимства официальные расценки самого курорта выглядят не менее впечатляюще. В 2025 году вход на территорию солёных озёр стоит 400 рублей с человека.
Руководство курорта объясняет высокую цену возросшими расходами. По словам директора ООО «Солёные озёра», ежедневно с территории вывозится около восьми тонн мусора, а для поддержания инфраструктуры, способной принять до 25 тысяч гостей в день, требуются серьёзные средства.
- Неужели всё жильё в Соль-Илецке такое ужасное, как в этом отзыве?
Нет, история этой туристки — пример неудачного выбора, но не общая картина. На курорте огромный выбор жилья на любой кошелёк: от комнат за 350–500 рублей с человека до вполне комфортных номеров или целых домов за 2500–5000 рублей в сутки со всеми удобствами, кондиционером, Wi-Fi и даже бассейном во дворе. Главный совет от опытных туристов — бронировать жильё заранее через интернет, а не доверять «риелторам» на въезде в город, чтобы не попасть в похожую ситуацию с «сараем».
- Почему такие высокие цены на вход (400 рублей), если сервис и чистота оставляют желать лучшего?
Руководство курорта объясняет это резко возросшими расходами. По их словам, ежедневно с территории озёр вывозится около восьми тонн мусора. Кроме того, цены на топливо, запчасти и оборудование значительно выросли, а стоимость входа на курорт не повышалась в 2021 и 2022 годах. При этом многие посетители жалуются, что за эти деньги не получают должного комфорта: не хватает лежаков, в душевых течёт только холодная вода, а в самих озёрах бывает грязно.
- Власти вообще что-то делают для развития курорта?
Да, в инфраструктуру города вкладывают значительные средства. С 2019 по 2024 год было инвестировано более 1,6 миллиарда рублей. На эти деньги реконструировали более 10 км дорог, ведущих к курорту, благоустроили площадь Персиянова (стоимостью более 110 млн рублей), построили новую детскую площадку и обновили Парк Победы. Также с 2022 года идёт реконструкция очистных сооружений для решения экологических проблем. Однако местные жители и туристы зачастую скептически оценивают качество этих работ.
- Какие ещё есть жалобы, кроме жилья и цен?
Помимо проблем с частным сектором, туристы в 2025 году часто жалуются на:
- Чистоту озёр: некоторые отдыхающие отмечают наличие «грязной маслянистой жидкости» у берегов озера Развал.
- Проблемы с мусором: жалобы на несвоевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов в городе настолько регулярны, что Роспотребнадзору приходилось привлекать к ответственности компанию-оператора.
- Нехватку инфраструктуры на пляже: туристам не хватает лежаков, шезлонгов и раздевалок, хотя администрация курорта обещала их увеличить в этом сезоне.
- Отсутствие единого билета: если турист вышел за территорию курорта, ему приходится покупать новый билет, чтобы вернуться в тот же день.
- Может, туда вообще не стоит ехать? Есть ли положительные отзывы?
Несмотря на массу проблем с сервисом, у курорта есть огромная армия преданных поклонников. Многие семьи ездят в Соль-Илецк ежегодно на протяжении многих лет и отмечают положительный эффект от лечебных озёр. Главная ценность курорта — его уникальные природные свойства. Поэтому многие готовы мириться с бытовыми неудобствами ради оздоровления, которое, по их словам, «лучше любого моря».