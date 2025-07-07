Уфимский силовик из аэропорта Внуково стал звездой соцсетей. Его называют «лицом этого лета», сравнивают с героями аниме и засыпают комплиментами. Правда, для фанаток есть плохие новости.

В соцсетях новая звезда — уроженец Уфы Игнатий Ланцов, который работает охранником в московском аэропорту Внуково. Как сообщает издание Уфа1, парень стал популярен благодаря своей яркой внешности и харизме. Недавняя порция фотографий и видео, где он занимается спортом и играет в страйкбол, вызвала новую волну обожания в сети. У его аккаунта уже 13,6 тысячи подписчиков.

Поклонницы засыпают Игнатия восторженными комментариями, называя его «обаяшкой и скромняшкой» и «лицом этого лета». Некоторые считают, что ему пора сниматься в сериалах, а другие пишут: «Тащите огнетушитель, здесь пожар». Сам Ланцов признаётся, что всё ещё стесняется камеры, и именно поэтому на видео часто не смотрит в объектив.

Игнатий переехал в Москву из Уфы ещё в школьном возрасте, отслужил в армии, а после устроился в группу быстрого реагирования аэропорта Внуково. Фанаты сравнивают его с персонажем игры Resident Evil Крисом Рэдфилдом и героем манги «Атака Титанов» Леви Аккерманом. Молодой человек также раскрыл свой рост — 1 метр 87 сантиметров без учёта берцев.

Однако для всех влюблённых в уфимского охранника есть и грустная новость: его сердце занято. Судя по фотографиям в его аккаунте, Игнатий женат на девушке по имени Анастасия.