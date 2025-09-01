Мусульманский святой из Башкирии лечил людей нестандартными способами

В башкирской деревне жил святой, который поднимал на ноги людей, списанных врачами. Он заставлял их прыгать с сеновала и находил проклятые камни в навозе.

В Башкирии не ослабевает почитание мусульманского святого, который ещё при жизни прославился исцелениями, перед которыми пасовала официальная медицина. Речь о Шәмиғол хәлфә из деревни Саеткулово, чьи методы лечения больше походили на испытание веры, чем на медицинскую процедуру.

Одним из таких пациентов стал Леонид Панков. Врачи не смогли помочь ему с вывихом ноги, а целитель нашёл простое решение. Он велел мужчине, который с трудом передвигался, залезть на сеновал и сигануть вниз. Панков, отбросив сомнения, исполнил указание и тут же почувствовал облегчение, снова обретя способность нормально ходить.

Другая история оказалась запутаннее. К хәлфә привезли семейную пару, которую доктора признали безнадёжной. Святой быстро определил корень проблемы: жена как-то начала доить корову, не произнеся имя Всевышнего. В тот момент ей в подол юбки угодил неприметный камень — «камень джинна», ставший источником всех бед. Целитель отыскал его в хлеву и приказал разбить о скалу, тем самым разрушив злые чары.

Сам Шамигул-халифа (в миру — Шамигул Бикбаев) родился в 1876 году и был последователем суфийского ордена Накшбандия. Он получил превосходное образование в Бухаре, совершил хадж в Мекку и водил знакомство с видными религиозными деятелями. Народ признал его «әүлиә» — святым, обладающим особой божественной благодатью, или баракатом.

Такие люди, как әүлиә, занимают центральное место в народном исламе у башкир и татар. Это не официальные канонизированные фигуры, а праведники, чей авторитет основан на их мудрости и способности творить чудеса (карамат). Они выступают духовными наставниками и хранителями традиций. Их благодать, как считается, передаётся через предметы, молитвы или прикосновения.

Даже после смерти святого в 1957 году его наследие продолжает жить. Могила Шамигула-халифы в Куюргазинском районе превратилась в место паломничества. Люди и сегодня едут туда за помощью, доказывая, что вера в заступничество әүлиә не угасла.