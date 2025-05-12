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Мечта бомжа: уфимка превратила бездомного в звезду эстрады

©Честный репортаж

Уфимка Элина затеяла безумный эксперимент в соцсетях — «Свидание с бездомным». И это внезапно перевернуло жизнь обоих.

Героем её челленджа стал Рустам — парень с реально тяжелой судьбой, которого жизнь потрепала не на шутку. После детдома молодой человек остался без обещанного жилья, скитался по подъездам, работал разнорабочим и в итоге лишился ступней из-за обморожения, пишет «Честный репортаж».

Элина нашла его через приют для бездомных и устроила полное преображение: отмыла, приодела, накормила и вывела в «свет». На свидании-то и выяснилось, что у Рустама есть мечта — стать звездой эстрады.

бездомный рустам
©Честный репортаж

Спустя год этот необычный проект превратился в настоящий успех: бывший бездомный выпустил клип и теперь разогревает публику перед выступлениями башкирских звезд.

От подъезда до сцены — один шаг, если найти свою Элину. Красиво, черт возьми! Некоторым критикам с дорогими машинами и квартирами до такого прорыва, как у бездомного Рустама, ещё очень далеко.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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