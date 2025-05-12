Уфимка Элина затеяла безумный эксперимент в соцсетях — «Свидание с бездомным». И это внезапно перевернуло жизнь обоих.

Героем её челленджа стал Рустам — парень с реально тяжелой судьбой, которого жизнь потрепала не на шутку. После детдома молодой человек остался без обещанного жилья, скитался по подъездам, работал разнорабочим и в итоге лишился ступней из-за обморожения, пишет «Честный репортаж».

Элина нашла его через приют для бездомных и устроила полное преображение: отмыла, приодела, накормила и вывела в «свет». На свидании-то и выяснилось, что у Рустама есть мечта — стать звездой эстрады.

Спустя год этот необычный проект превратился в настоящий успех: бывший бездомный выпустил клип и теперь разогревает публику перед выступлениями башкирских звезд.

От подъезда до сцены — один шаг, если найти свою Элину. Красиво, черт возьми! Некоторым критикам с дорогими машинами и квартирами до такого прорыва, как у бездомного Рустама, ещё очень далеко.